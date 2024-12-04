千億財赤│公務員減薪？共度時艱早有先例！曾3年減6%節省百億元

【公務員減薪 / 千億財赤 / 赤字】財政司司長陳茂波預告，本財政年度會錄得約1,000億元赤字，較原先估計高出1倍，社會有聲音要求公務員減薪或凍薪，以助開源節流、共度時艱。

事實上，公務員薪酬加幅不時都高於一般打工仔同期人工升幅，例如去年公僕最多加薪4.65%，而整體僱員人工中位數升幅僅3.5%。而其實公務員減薪早有先例，包括前財爺梁錦松於2003年提出的「033」凍減薪方案，即凍薪一年，其後兩年各減薪3%，最終為庫房節省逾百億元。以下回顧公務員歷年加薪及減薪幅度，以及同期打工仔人工增長。



近6個財年 5年錄赤字

陳茂波預料今個財政年度赤字約千億元，加上此前兩個財年，即將會連續3年錄得千億赤字；而計及疫情初期的2019/20及2020/21兩個財政年度均有「見紅」，即近6個財年，有5年都錄得赤字；與1997年亞洲金融風暴後，以及2003年沙士影響下的1998/99至2003/04財政年度的財赤情況相似，而近年赤字規模明顯更大。

前財爺梁錦松推「033」凍減薪 公僕3年減薪6%

以往於經濟低迷情況下，公務員於過別年份曾凍薪或減薪，其中前財爺梁錦松於2003年提出的「033」凍減薪方案，即凍薪一年，其後兩年各減薪3%，最終為庫房節省逾百億元。

近年政府財赤持續，有聲音要求公務員減薪以助開源節流、共度時難。（資料圖片）

回顧以往年份公僕凍減薪情況，凍薪年份包括有2003年即沙士當年、2006年、2009年，以及新冠疫情下的2020年及2021年；更曾經3次減薪，包括2004、2005年全體公務員減薪3%，以及2009年高級公務員減薪5.38%。近年政府財赤持續，有聲音要求公務員減薪以助開源節流，但也有意見表示反對。

公務員薪酬加幅常跑贏一般打工仔

至於比較近5年公務員及全港僱員薪酬加幅，中低級公務員除了在2020及2021年凍薪外，其餘年份加幅都較後者高。高級公務員方面，去年薪酬加幅為2.87%，稍低於同期本港較高收入僱員（註：以月入剛好高於75%僱員的人士為例）約3.1%的人工升幅。至於在疫情前的2018及2019年，高級公務員分別加薪4.06%及4.75%，而收入較高的打工仔同期人工增長分別只有3.60%、3.30%。

近年政府財赤持續，有聲音要求公務員減薪以助開源節流、共度時難。（資料圖片）

今年高中低層公務員劃一加薪3%

薪酬趨勢調查委員會於今年5月16日公布2024年薪酬趨勢調查報告，各級公務員加薪淨指標，分別是高級公務員4.01%、中級公務員4.32%、低級公務員5.47%。政府表示，行政會議將按現行機制，考慮不同因素後再作出決定。

公務員事務局今年6月11日公布，行政長官會同行政會議決定在2024/25年度，劃一上調高層中層及低層薪金級別和首長級公務員的薪酬3%，生效日期追溯至今年4月1日。

為控制開支增長，政府自2021/22年度起凍結公務員編制，而資料顯示，2023/24年公務員薪酬及附帶福利開支修訂預算為1,571億元，按年升5.6%。