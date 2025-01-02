MPF強積金2024回顧│人均賺$X萬近5年最好！附十大表現最勁基金！

每個打工仔都要供強積金（MPF），自然也會關注自己所投資組合的回報表現。強積金研究機構積金評級預計，由2024年1月1日至2024年12月18日，強積金累計收益約9.19%，打工仔人均賺21,600元！「01研數所」另外整合逾400隻MPF成份基金的回報數據，方便讀者了解哪些基金表現最好、長期回報趨勢、股票或債券等資產的綜合表現等，至於你的投資收益又能否「跑贏大市」？以下即看最新一期數據！



估計2024年打工仔MPF人均賺2.16萬元

積金評級估算，強積金2024年1月1日至2024年12月18日投資回報約9.19%（截至2024年12月18日），推算打工仔人均獲利約21,600元。如能實現這目標，這將是強積金連續第二年錄得正回報，亦將是強積金自2020年以來表現最佳的一年。

強積金1年或以上年期回報表現

不同基金回表報表現方面，參考強積金基金平台截至2024年11月30日數據，1年期累積回報表現最好的10隻基金分別是：

1. 海通MPF退休金 - 海通環球分散基金 - T類別（32.92%）

2. 富達退休集成信託 - 美洲股票基金（32.8%）

3. 海通MPF退休金 - 海通環球分散基金 - A類別（32.8%）

4. BCT強積金策略計劃 - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別A（32.01%）

5. BCT強積金策略計劃 - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別H（32.01%）

6. 恒生強積金智選計劃 - 智優逸北美股票追蹤指數基金（31.62%）

7. 滙豐強積金智選計劃 - 智優逸北美股票追蹤指數基金（31.62%）

8. 友邦強積金優選計劃 - 美洲基金（31.27%）

9. 中銀保誠簡易強積金計劃 - 中銀保誠北美指數追蹤基金（31.2%）

10. 萬全強制性公積金計劃 - 美國股票基金（31.2%）

需要注意的是，過往投資表現數據未必是未來投資表現的可靠指標。

強積金過往投資表現數據未必是未來投資表現的可靠指標。（資料圖片）

綜合分析不同資產的表現，近1年（截至2024年11月30日的1年，下同）環球股票基金、美國股票基金表現較佳，1年期回報率最高均達到30%以上；而債券基金同期表現則較遜色。

至於比較不同強積金計劃，海通MPF退休金、富達退休集成信託、BCT強積金策略計劃，均有個別基金於近1年期錄得逾32%的回報率，不過海通MPF退休金同時也有基金錄得2.9%的損失。