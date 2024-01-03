日本地震│地圖回顧能登半島去年曾錄6.5級地震　元旦強震或為餘震

日本石川縣能登地區1月1日發生黎克特制7.6級地震（日本震度等級7級），並引發海嘯，災區傷亡與損毀情況嚴重，截至1月3日早上，死亡人數增至最少62人。

日本位處太平洋板塊及歐板塊交界的地震帶，因此地震頻繁，其中影響較嚴重的包括1923年關東大地震、1995年神戶大地震、2011年3.11東日本大地震等。下文以地圖回顧1900年以來日本以至全球的重大地震事件。此外有專家分析指，這次地震有可能是去年一場規模6.5地震的餘震。



據美國地質調查局紀錄顯示，自1900年起，日本錄得超過940次重大（Significant）並且規模達6級或以上的地震。其中這次發生大地震的能登半島一帶，其實於2023年5月5日亦曾錄得規模達6.5級的地震。

日本石川縣能登地區地震災情



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日媒《產經新聞》早前報道，地震考古學者寒川旭表示，能登半島位置有多處斷層，其中幾處斷層近期開始活躍，從而造成這次地震。1月1日這場地震可能與2023年5月地震有關，「（令和6年能登半島地震）恐怕是一系列斷層活動帶來的連鎖事件之一」。換言之，今次地震有可能是去年5月石川地震的餘震。

日本氣象廳資料顯示，當地時間1月1日起至1月3日中午期間，當地已錄得341次規模達1級或以上的地震，包括餘震。

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在全球範圍內，據中國氣象局資料，全球主要的地震帶（即主要地震活動帶）有3個：

1. 環太平洋地震帶：分布在太平洋周圍，是全球分布最廣、地震最多的地震帶；

2. 歐亞地震帶：從地中海向東，一面經中亞至喜馬拉雅山，然後向南經內地橫斷山脈，過緬甸，呈弧形轉向東，至印度尼西亞。另一面從中亞向東北延伸，至堪察加，分布比較零散。

3. 海嶺地震帶：分布在太平洋、大西洋、印度洋中的海嶺地區

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至於香港有多大機會發生大地震？天文台指，香港位於歐亞板塊內，而並非處於板塊邊緣，並且距離環太平洋地震帶頗遠，發生大地震的機會很微。