恒指2024回顧│港股大時代收報20,059點　扭轉4連跌　重溫大行預測

2024年最後一個交易日恒指上升18點，收報20,059點，全年累計升3,012點或17.7%，扭轉港股過去4年跌勢。今年下半年港股「漸入佳境」，在國內推出連串救市政策下，更一度升逾23,000點，是兩年多以來高位，令不少人期待「港股大時代」重臨，惟後勁不繼，恒指短時間如過山車般大起大落，急升後大幅回調，最終險守二萬點。回顧去年底各大行目標，究竟哪間預測最接近實際數字？以下一一看清。



2024年除夕恒指收市報20,059點

今年9月，受美國減息、中國內地出大招救市帶動，恒指於9月中旬起港股持續急升多天，恒指由9月23日的18,247點，短短9個交易日急升4,852點至10月7日收報23,099點，其後恒指雖見大幅回吐，但仍能於2024年最後一個交易日守住2萬點。

恒指全年跌3,012點或17.7%，扭轉港股此前連續4年下跌的局面。而回顧歷史紀錄，恒指除了2020至2023年連跌4年，另於1965年至1967年，以及2000年至2002年間錄得連續3年下跌。

大行去年預測2024年恒指目標價18,500至23,000點

回顧去年底各大投資銀行及證券行對2024年恒指目標價展望，預測恒指今年將介乎18,500點至23,000點。其中最樂觀是花旗銀行，2023年年底估算目標價達23,000點，至今年年初下調預測至19,800點。至於去年底估算最保守的是摩根史坦利，2023年年底預測恒指基本情形目標價為18,500點，與實際相差1,559點。