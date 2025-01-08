北上熱潮│房委會屋邨吉舖率升至4%　領展街市減租6%留租戶？

受大量市民北上消費熱潮影響，公屋舖位空置率持續上升。據新一份立法會《數據透視》，2024年6月，房委會轄下零售物業空置率升至4%，超出低於2.5%的年度目標；至於領展商舖方面，2024年租用率雖升至98%高位，但商戶續租租金調整率卻明顯下降，當中街市及熟食檔位2024年上半年續租租金更下調6%，亦即是要減租留住商戶。



現時全港約有270個公共屋邨設有零售設施，當中有53%屋邨的所有零售設施已拆售並由私營機構管理，由房委會全權管理的佔約38%，餘下9%則同時有房委會及已拆售的零售設施。

房委會零售物業整體空置率上升

公屋商舖當中，房委會轄下的零售物業整體空置率，以往數年（2018至2023年）都維持在1.2%至2.2%之間，但於2024年錄得明顯上升，同年3月達到3%，至6月更進一步升至4%。房委會指，商舖空置率上升有兩大原因，包括網購及市民往內地跨境消費日趨普遍；以及大幅度租金寬減措施於2024年1月結束。社會上有意見認為當局應與租户就經營狀況進行中期檢討，並在有需要時調整租金。

2024年第2季房委會零售物業空置率升至4%。（資料圖片）

房委會轄下商場銀行設施不足

文件提到，房委會轄下商場銀行設施不足，亦是社會持續關注的議題。在38個房委會主要商場中，僅3個商場設有銀行分行，其餘多數只設有商場自助理財中心或櫃員機（22個商場），另有13個商場未設有任何銀行設施。而在近20年間落成的27個屋邨商場中，更只有1個設有銀行分行，17個設有商場自助理財中心或櫃員機，9個未設有任何銀行設施。為加強，有見及此，部份銀行會定期到訪不同屋邨，向長者住户提供銀行服務。

領展舖位租用率達98%創新高

至於領展轄下零售設施方面，近年租用率則大致呈現升勢，並於2023年及2024年（截至各年3月底數字）升至98%的歷史新高。

回顧領展零售設施租金走勢，商戶平均月租曾於2019年升至每平方呎68元的高位，其後回落至2024年的64.4元。

領展商戶續租租金呈下降趨勢

領展商戶續租租金調整率近10年亦大致呈現下降趨勢，其中疫情前領展不同種類商戶的續租租金調整率可介乎10%至29%，及至疫情後的2023年，商鋪、街市及熟食檔位、教育及福利及配套設施的續租租金調整率分別跌至8%、9%及2%。到了2024年上半年，街市及熟食檔位的調整率更由正值跌至負值（-6%），而商鋪類別續租租金調整率亦跌至2%。