大S徐熙媛9年前逃過死劫　今年「逢9」躲不過　沒生第3胎原因曝光

【大S徐熙媛去世／離世】開工第一天，演藝圈就傳來不幸噩耗，小S稍早證實親姊大S於日本流感並非肺炎驟逝，震驚演藝圈！由於10天前，大S才與老公具俊曄一同出席王偉忠女兒的歸寧宴，當時外界對於她的驚人狀態稱讚不已，也誇她與具俊曄是一對璧人，沒想到在即將邁入49歲這一年突然離開這美麗新世界，世人悲痛．家人們更是無法承受這巨大的悲傷。



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大S（左二）過年前才出席王偉忠女兒歸寧宴。（FB圖片）

其實大S（徐熙媛）早於2016年就曾在鬼門關走過一遭，當時她正在生第二胎，卻因癲癇復發，生產過程出現短暫缺氧與昏迷，甚至一度斷氣，被送入加護病房。

S媽見情況危急，在醫生通融下，帶著大女兒玥兒進入病房。大S後來回憶：

「在見到女兒後，我的眼睛為之一亮，感覺是女兒把我從鬼門關拉了回來。」



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沒想到2018年她又意外懷上第3胎，可惜產檢時醫生表示無法偵測到胚胎心跳，確定胚胎發育不全，她與家人討論後，決定接受醫生建議，終止懷孕。

2021年11月22日大S向法院訴請和汪小菲離婚，兩人長達10年的婚姻自此緣滅，但後來雙方又因債務問題交火多時，在幾經風波之後，好不容易各自另擁幸福後，實在難以想像今年即將邁入49歲的大S，竟從此與最愛她的家人天人永隔，令人不勝唏噓。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】