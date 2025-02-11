公務員人工1年$1562億　佔政府開支1/4　問責團隊每月出糧$1500萬

【預算案2025】政府財赤持續，有意見指公務員可凍薪或減薪，與市民共度時艱。資料顯示，2023/24年度公務員薪酬及相關支出達1,562億元，佔政府總經營開支比例近26%；若計及政府資助機構員工約1,550億元的薪酬相關開支，即政府經營開支中約五成用於出糧及相關支出！

高官薪酬方面，政府早前披露，各層級政治委任官員每月薪酬介乎13.2萬至41.7萬元不等，估算56人的問責團隊合計月薪近1,500萬元，即政府一年用於問責官員的薪金支出約1.8億元。至於行政長官、3名司長、3名副司長、各副局長和政治助理，以及首長級公務員薪酬分別又是多少？即看詳細數據。



紀錄顯示，公務員薪酬及相關開支近年持續上升，由2019/20年度1,356億元增至2023/24年度1,562億元，升幅達15.2%。若計及政府資助機構員工薪酬及相關開支，即2023/24年政府用於公務員及相關僱員的薪酬及福利等開支，合計達3,116億元，5年間上升約14.3%。

公務員薪酬相關開支出佔政府經營開支1/4

公務員薪酬相關開支出佔政府經營開支的比例亦見擴大，由2022/23年度約21.6%增至2023/24年度接近26%。若計及政府資助機構員工的薪酬相關開支，則上年度政府經營開支中約五成用於出糧及相關支出。

2023/24年度公務員薪酬相關開支出佔政府經營開支比例接近26%。（資料圖片）

公務員退休金支出一年467.6億元

開支構成方面，單看1,562億元的公務員薪金相關開支，除了佔約六成的薪酬支出（951.6億元），另有佔約27.9%的退休金支出（467.6億元），以及約佔一成強積金和公務員公積金供款、房屋津貼、醫療及牙科服務、教育津貼（合計約156.5億元）等。

首長級公務員職位稍增

為控制開支，政府由2021/22年度起維持公務員編制零增長，不過據當局披露資料，公務員團隊中只有非首長級職位減少，2023/24年度較2021/22年度少552個；而有較高起薪點的首長級職位則有增無減，同期增加26個。

公務員事務局資料顯示，首長級公務員共有8個薪級，最新月薪水平介乎16.4萬至約33萬元不等。

問責官員薪金支出一年約1.8億元

至於問責團隊方面，據政府早前回覆立法會，2024年各層級政治委任官員每月薪酬介乎13.2萬至41.7萬元不等，當中局長月薪為37.6萬元，三名司長月薪介乎38.9萬至41.7萬元，而行政長官月薪達46.9萬元，估算56人的問責團隊合計月薪近1,500萬元，即政府一年用於問責官員的薪金支出約1.8億元，按年升約1.8%。

政府財赤持續，社會關注問責團隊及公務員會否凍薪或減薪以助政府縮減開支，相信即將發表的預算案中將有所着墨。