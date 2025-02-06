2元乘車│推出首12年開支達$162億！多方意見倡減60至64歲群組優惠

【2元乘車優惠】千億財赤重擔之下，開源節流是政府首要任務，今年財政預算案勢向2元乘車優惠開刀。財政司司長陳茂波早前已表明，如果2元乘車優惠「咩都唔改」，長遠上財政並不可行。綜合各界提出的檢討意見，包括限制60至64歲人士使用次數，要求營辦商將60至64歲人士列為長者、劃一只向政府收取半價車資差額等，多項建議大多是針對60至64歲的受惠群組。



事實上，自計劃2022年擴大受惠人群至60至64歲後，計劃的撥款已經按年倍增至2022/23年度的30.8億元，2024/25年撥款預算更達60億元，而截至2023/24年度，計劃累計支出已超過162億元。



不過補貼急增背後另外亦涉及人口老化、市民交通習慣改變等多重因素。到底各年齡層使用次數、補貼比例分別是多少？計劃推出後累計財政支出又是多少、對政府財政影響有多大？即看數據回顧。



2元乘車優惠自2012年推出起，長者受惠群組日均使用量由2013年（註：計劃由2012年中至2013年初分階段推行）約62.7萬人次，增至疫情前2019年的日均125.6萬人次，其後於疫情期間稍見下降。而自計劃於2022年2月擴展至60至64歲人士後，日均長者受惠人次即按年增56%至逾195萬人次，並於2023年進一步增加241.2萬人次，較擴展前的2021年升93%。

計劃擴至60至64歲人士後 日均長者受惠人次按年增約五成

60至64歲上組別日均使用人次佔35.3%

社會有關檢討2元乘車優惠的討論焦點，大多落在如何調整60至64歲人士的優惠，據勞福局早前提交立法會書面回覆，自計劃擴展至60至64歲人士後，該年齡層日均受惠人次由2022年3月約48.1萬，增至2023年12月的90.2萬，增幅約85%。而60至64歲、以及65歲或以上組別日均使用人次分別佔35.3%及64.7%（註：以長者群組為基數計算）。

至於兩大年齡受惠組別的補貼金額分別是多少？勞福局2022年初時曾估計，60至64歲人士在計劃中所得補貼約佔64.3%，而65歲或以上約佔35.7%，即60至64歲人士雖然使用人次較少，但獲得的補貼較多。而由於疫情後市民外出以至北上交通習慣均有所改變，因此以上推算只能作為參考。

2024/25年2元乘車優惠計劃撥款預算60.1億元。（資料圖片）

另一方面，60至64歲人群補貼金額之所以佔多，亦因為多數公共交通營辦商本身已向65歲或以上長者提供票價優惠，因此當政府向營辦商發還優惠車資補貼時，是以價惠後票價減去2元的差額，金額自然較低。而60至64歲人士車資多數仍以全價計算，所以政府需承擔的補貼亦會較高。政界因而有聲音提出，營辦商同樣可為60至64歲人士提供半價票價優惠，以減少每程車資的政府公帑補貼。

利用各年度計劃下的撥款總額，除以全年總使用人次，可大約估算出每程補貼金額。結果顯示，每程交通費平均補貼由2013年1.94元，升至2023年的4.23元。不過導致補貼增加的原因，或包括車費加價、覆蓋交通工具種類增加、市民乘搭習慣等多重因素。

截至2023/24年度 2元乘車優惠累計支出達162億元

2022年擴大計劃受惠人群後 計劃撥款即按年倍增

回顧2元乘車優惠推出以來，相關財政撥款由2013/14年度約5.1億元，增至2023/24年度接近40億元。其中2022年擴大計劃受惠人群後，計劃撥款更是按年倍增至2022/23年度的30.8億元。由2012/13至2023/24年度，2元乘車優惠推行首12年累計支出已達到162億元。而2024/25年計劃撥款預算更會達到60億元。

社會關注2元乘車優惠撥款佔政府開支的比重，據運輸及物流局去年向立法會提供的資料，計劃開支佔政府經營開支總額百分比，由2019/20年度0.2%，升至2023/24年度0.7%。

統計處資料顯示，本港65歲或以上人口由2012年中約98萬增至2024年中的171.5萬。（資料圖片）

60歲或以上人口約12年間增95.4萬人

不過，2元乘車優惠開支持續上升，人口老化也是一大原因。統計處資料顯示，本港65歲或以上人口由2012年中約98萬增至2024年中的171.5萬；60至64歲人口同期亦由42.8萬增至約64.7萬，即本港60歲或以上人口約12年間，增加95.4萬人或68%至約236.3萬人。