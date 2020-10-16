擁智能手機長者比率激增　愈來愈多人上網為咗做呢樣嘢

【上網／長者／電腦／智能手機】手機和上網已成為生活必需品，許多長者亦漸漸跟上時代步伐。統計處最新數據顯示，65歲或以上長者持有智能手機比率由8年前只有6.9%，上升至19年的65.1%，按比例大幅增加逾7倍。 另外，除上網通訊、搜尋資料看新聞，愈來愈多人上網主要是為工作或處理學校、個人事務，由2009年時24.4%按比例增加逾倍至2018年的52.7%。

家中有電腦、家中有可上網電腦及家中有任何上網設備家庭的比率▼▼▼

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

統計處資料顯示，2019年家中有電腦和家中有可上網電腦家庭均有77.6%，比率略低於2017年時的80.9%及80.2%，相信與近年市民多用手機上網有關。

去年65歲或以上長者擁有智能手機的人數較2012年時按比例大增逾7倍至65.1%；以人數計，由2012年的6.33萬人大幅增加至82.4萬人。而上網長者比率亦同時上升至62.2%。

港人平均每周上網時數▼▼▼

2001年時，港人平均每周只上網12.1小時，隨後逐年上升，16年達至高峰，平均每周會上網32小時，18年回落至29.8小時。

港人上網主要目的▼▼▼

2001年，港人上網主要是為了搜尋資訊如閱讀新聞（90.4%）和通訊（63.3%）。不過近年上網為了睇片、打機等娛樂的人大幅增加，至18年已成為許多港人上網原因之一。另外，近年愈來愈多人上網為了處理公務或做學校功課等，由2009年的24.4%，增加至2018年的52.7%。

同場加映：以色列4孩之母鬧爆網上教學