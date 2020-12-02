新冠肺炎｜留家抗疫電視有咩睇？　TVB及ViuTV劇集綜藝數量大比併

【新冠肺炎／在家工作／留家抗疫】新冠肺炎疫情嚴峻，政府收緊防疫措施14天，大部分公務員在家工作，限聚令收緊至2人。 留家抗疫，相信不少人也會睇電視，究竟現時播放甚麼電視節目？《香港01》整理TVB 翡翠台（81台）及ViuTV 99台12月2日至8日的節目表，統計兩台劇集、卡通及綜藝節目的播放時間及數量，讓大家有多一個消遣時間的選擇！

TVB即將上映新劇香港愛情故事（12月7日首播）▼▼▼

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愛．回家之開心速遞▼▼▼

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若以各類型節目播放時數計算，TVB翡翠台及ViuTV 99台均以播放電視劇及綜藝節目為主，播放時數明顯比卡通多。翡翠台播放電視劇時間比卡通多逾3倍，而99台則多逾1倍。

比較兩台，翡翠台播放電視劇時間比99台一周多9小時，但綜藝及卡通則分別比99台少1小時和6小時。

使徒行者3▼▼▼

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踩過界II▼▼▼

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TVB 翡翠台及ViuTV 99台一周娛樂節目數量▼▼▼

至於節目數量計算，TVB 翡翠台今日至下周二共播放66個娛樂節目，ViuTV 99台則有63個。翡翠台播放自製電視劇居多，比99台多出10套，例如《使徒行者3》、《踩過界II》；而99台只有《男排女將》一套自製劇，而外購電視劇則比翡翠台多3套。

卡通方面，翡翠台的日本卡通比99台多4套，不過99台非日本卡通則多8套。綜藝方面，兩台以播放自製綜藝為主，同樣逾30套，而兩台不乏類型題材相同的節目，以流行曲節目為例，翡翠台有《勁歌金曲》而99台有《Chill Club》，至於兩台外購綜藝分別只有6及4套。

男排女將▼▼▼