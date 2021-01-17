網民提舊同學家庭10年前賣太古城單位　租金連升值輸幾多？

連登討論區上有網民以「屋企兩老落錯車 真係會影響後代」為題發文討論父母早年賣樓對下一代的影響。當中有網民回應時提及其中學同學家人2011年賣走太古城單位小賺後沒有重新置業，多年來被迫租樓自住。究竟這個家庭過去10年「損失」多少？

參考中原地產太古城平均實用呎價走勢，過去10年太古城樓價由2011年1月的每呎9904元，升至2018年6月最高的21,302元，兩者相差11,398元即1.15倍。及後太古城樓價回落至2020年12月每呎18,814元，但呎價仍比11年1月多90%。

以此推算，網民提及的家庭很可能錯過單位升值九成，差不多等於一層樓的樓價。不過單位售價視乎座向、面積、樓層等因素影響，不能一概而論，需參考實際成交個案才能有更具體的說法。

雖然不知道個案單位面積，不過參考4個同一座樓、實用面積介乎489呎至582呎中小型單位成交價格，10年間4個單位樓價升值385萬至520萬元、升幅介乎62.6%至1.2倍！

另外，假設該家庭賣樓後租住太古城細單位至今，以細單位月租2萬元推算，10年租金支出可能多達240萬元，連同錯過了樓宇升值金額，估計可能「損失」600萬至700萬不等，金額足以在其他地區另購新居。