財政預算案｜加股票印花稅帶來幾多收益？即睇香港與各地稅率比較

撰文： 研數巴 最後更新日期： 2021-02-17 10:00

政府《財政預算案》將於2月24日發表，針對政府財赤問題，有建議指政府可考慮增加股票印花稅。究竟現時香港股票印花稅率平定貴？加稅會有幾大影響同收入？

現時交易港股買賣雙方均須分別繳納每宗交易金額0.1%的股票印花稅，即每1000元交易政府進帳2元，與其他國家比並不算高。例如新加坡稅率為0.2%、英國更高達0.5%。

至於近期大熱的美股，美國聯邦政府並無徵收股票印花稅，而紐約交易所和納斯達克交易所在的紐約州，則設有按每股價格徵收的股票轉讓稅，不過自1981年起已全面退稅，變相不用繳稅。

除稅率外，股票成交額亦會影響印花稅收入。2019年美國股票成交額高達23.2兆美元（約180.2兆港元），而香港成交額則高達21.44兆港元，在5個國家和地區中排第3。

若以稅收計算，2019年內地股票印花稅收入多達1229億元人民幣（約1474.8億港元），而香港2018至19年度股票印花稅收為331.02億港元，比內地少3倍。至於美國，根據紐約州政府資料，若當地徵收股票轉讓稅，2019年庫房料可增加54.8億美元（約426.06億港元）收入。

事實上，紐約州現時有聲音要求恢復收取股票轉讓稅，填補疫情所帶來的州政府庫房赤字，情況與香港相似。

若港府將股票印花稅由買賣雙方各付0.1%上調至各付0.2%，以2020年4月至2021年1月港交所股票成交額推算，按現有稅率將為庫房帶來590億元收入；意味若上調稅率一倍，即可為本港帶來額外590億元收入！即使上調至0.15%也可為庫房帶來295億元稅款。

究竟加稅對股民有多大影響？以2月9日收市價購買一手價值騰訊（700）為例，買賣雙方須各付74.05港元印花稅；若加稅後，雙方則須各付148.1港元，較以往多一倍。