新冠疫苗｜香港現接種後死亡個案　即睇英美接種疫苗後副作用數字

撰文： 凌素研 最後更新日期： 2021-03-04 12:30

先睇香港接種疫苗情況▼▼▼

現時本港有逾4萬人已接種首劑新冠疫苗，當中5人接種疫苗後因眩暈、顫抖、血壓高、心悸等不適需送院。另外，一名本身有長期病患的長者接種疫苗後兩日死亡，需待專家審視是否與疫苗副作用有關。

事件引起市民關注疫苗安全和副作用，根據美國統計近百萬人接種首劑和第二劑疫苗後出現副作用數字，發現接種第二劑疫苗後更多人出現輕微副作用。

在美國，最常見的輕微副作用是針口痛，接種首劑後近百萬人有68人有此情況；第二劑增至近百萬人中75人有此情況。另外，接種首劑後近百萬人有7人顫抖；第二劑增加近3倍至27人。現時美國主要安排國民接種輝瑞/BioNTech和莫德納兩款mRNA疫苗；科學雜誌《自然》引述數據時指出，出現副作用情況比臨床測試數字少。

英國方面，當地採取申報機制，市民接種疫苗後若懷疑有副作用可上報。截至2月中有1520萬人已接種首劑疫苗，申報懷疑有副作用人數比率為0.38%。

至於接種疫苗涉及的副作用，政府指出一般而言，常見副作用通常輕微而且是暫時的；部份人士亦可能出現較嚴重，但一般較罕見的異常反應。不同的疫苗產品都有其特定適應症和目標群。符合接種疫苗的話，應及時並按照時間表接種。

若接種24小時後注射部位的發紅或觸痛增加、副作用似乎不會在幾天內消失、副作用或徵狀使你擔心，政府建議市民求醫並出示疫苗紀錄卡，以便醫護人員進行適當評估。