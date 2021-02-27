吳孟達病逝｜肝癌年殺港人達呢個數！7大症狀留神　勿吃呢3類食物

撰文： 研數達人 最後更新日期： 2021-02-27 19:17

先看看肝癌在香港十大「癌症殺手」中排第幾▼▼▼

【吳孟達病逝／肝癌症狀】70歲藝人吳孟達因肝癌病逝，令一眾影迷傷心不已，亦令網民關注肝癌問題，「肝癌」在Google Trends搜尋熱度亦急升。肝癌是本港第3號「癌症殺手」，每年奪去逾千港人性命，當中45歲以上人士患肝癌風險更高，而男性患肝癌數字，亦比女性多。

肝癌7大症狀

肝癌不容忽視，如果出現以下7項症狀，就要留神並及早求醫了！

1）右上腹不適、腹痛

2）右肩疼痛: 肝臟腫大會刺激橫隔膜神經，而此處神經正好是連接右肩神經

3）食慾不振、體重下降、惡心和昏睡

4）上腹有硬塊

5）皮膚和眼白呈微黃、皮膚痕癢: 因膽管被腫瘤阻塞，令膽汁色素在血液積聚，引致黃疸

6）小便呈茶色、大便呈淺灰色

7）腹部積水

肝癌7招預防 勿吃這3類食物！

當然，預防勝於治療，以下7招預防肝癌方法，大家可參考。

1）切勿吸煙

2）節制飲酒

3）作息定時，多吃蔬菜水果

4）避免感染乙型肝炎

5）使用安全套，勿共用針筒

6）妥善貯存食物，慎防進食發霉或變壞的食物: 某些食物如貯存在濕熱環境中的花生、穀類和粟米等會容易發霉而產生黃曲霉毒素，而黃曲霉毒素可增加患上肝癌機會

7）乙型肝炎帶病毒者，請謹記定期跟進，有助及早察覺是否患病。