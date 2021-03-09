連登契媽｜Cathie Wood帶挈連登仔賺錢上神枱　跌市改口變呢啲名

撰文： 研數巴 最後更新日期： 2021-03-09 21:30

【連登契媽／Cathie Wood／阿木／ARK】美國科技股突然大跌，連帶方舟投資（Ark Invest）旗下的ETF股價大跌，創辦人Cathie Wood更是由天堂跌落地獄！她由原本被連登網民尊稱為「連登契媽」，隨着股價大跌逐漸被改口以貶義的「條女」、「八婆」或是粗俗字眼稱呼她。有趣的是，雖然近期ETF跌勢未止，連登仔已經開始收口以較中性的「Wood」或暗指廢柴的「阿木」來稱呼她。

Cathie Wood是方舟投資（Ark Invest）創辦人。（資料圖片）

先睇連登網民對Cathie Wood的稱呼轉變過程▼ ▼ ▼

註）上述圖表整理了2月15日中午至3月9日中午間，連登討論區財經台帖文之中有使用「契媽」、「Wood」、「木」及某個粗口字為標題的帖文

參考上述圖表，可見2月中至3月初，連登仔多稱呼Cathie Wood為「契媽」，中間偶有夾雜粗口字稱呼。不過踏入3月中之後，Cathie Wood則多被稱呼為較中性的「Wood」或暗指廢柴的「阿木」，其次是「契媽」，以粗口字稱呼的次數亦都減少。

「阿木」一字被指是暗指廢柴，原因是電影《頭文字D》中當經有一幕的對白提到「阿木，你不如唔好叫阿木，你索性叫條廢柴啦你」，木的英文又正好是Cathie Wood的姓氏Wood，因而被用作稱呼。

《頭文字D》中當經有一幕的對白提到「阿木，你不如唔好叫阿木，你索性叫條廢柴啦你」。（電影《頭文字D》截圖）

再睇ARKK帖文量與股價之間的關係▼ ▼ ▼

註）上述圖表整理了2月15日中午至3月9日中午間，連登討論區財經台帖文之中有使用ARKK為標題的帖文

從上述圖表可見，ARKK的股價在2月中開始下跌之後，討論帖文量亦見上升，特別是近日股價愈跌愈有，帖文量連續3個交易日（3月4、5及8日）都突破雙位數，之前亦只有1日（2月23日）超過雙位數。

最後睇睇近期標題有提及ARK而引起熱烈討論的帖文是什麼▼ ▼ ▼