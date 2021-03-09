股市大跌輸到傻　網民改歌發洩：盡快將ARKK ARKQ PRNT拋棄吧！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-09 17:22

【連登契媽／Cathie Wood／美股／改歌】股市大跌令一眾散戶損手，有網民在討論區上改歌唱出蝕錢心聲，新詞不但「睇字都有聲」，更是句句到肉令人感到輸錢時的心痛感覺！改詞之中更有不少以早前大升時被尊稱為「連登契媽」的Cathie Wood為主角，現時股價大跌契媽變成「阿木」更見人情冷暖。

Cathie Wood是方舟投資（Ark Invest）創辦人，近日旗下ETF表現不濟，成為網民眾矢之的。（資料圖片）

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近期美股大幅波動，科技股更加成為重災區！去年大牛市之中被封為「女股神」、「連登契媽」、地位足以挑戰巴菲特的方舟投資（Ark Invest）創辦人Cathie Wood最近亦都成為箭靶，皆因旗下多隻ETF表現不濟，例如ARKK就由高位的159.7元下跌至昨晚收市的110.26元，1個月內的跌幅達25%。

連登討論區過去都有大量Cathie Wood信徒，大舉買入她旗下方舟投資的ETF，更因為大賺而將Cathie Wood稱為契媽，因而成為神枱級人物的「連登契媽」。惟近期股市大跌，契媽未坐暖神枱上的位已經被人拉了下來，變成「阿木」、「個女人」、「X婆」等等。連登仔不少亦都蝕到入肉，更想到改歌苦中作樂，其中不少都有提到由契媽變成阿木的歌詞！

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