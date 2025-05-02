報稅2025｜綠色炸彈殺到！即用01計稅機　計計你交幾多稅

【報稅2025 / 綠色炸彈】稅務局今（5月2日）向納稅人發出266萬份個別人士報稅表（2024/25年度）。一般人士須在一個月之內、即6月2日或之前要填妥及遞交個人報稅表，經營獨支業務人士則須於8月2日或之前填妥；網上填寫限期會延長一個月。



今年《財政預算案》提出，寬減2024/25年度百分之百薪俸稅和個人入息課稅，惟退稅上限降至1,500元，較去年3,000元退稅上限減半。到底你要交幾多稅？《香港01》特設打工仔計稅機，立即幫你計！



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薪俸稅退稅上限$1500 料214萬人受惠

寬減2024/25課稅年度100%薪俸稅和個人入息課稅︰上限為1,500元，全港約214萬名納稅人受惠。2024/25課稅年度的最終應繳稅款，將反映扣減的稅款。政府收入將減少約29億元。

寬減2024/25課稅年度100%利得稅︰上限為1,500元，全港約165,400間企業受惠。2024/25課稅年度的最終應繳稅款，將反映扣減的稅款。政府收入將減少約2億元。

今年預算案公布，寬減2024/25課稅年度100%薪俸稅和個人入息課稅︰上限為1,500元，全港約214萬名納稅人受惠。（資料圖片）

01計稅機操作指南：

首先選擇「單身」或是「已婚」，再按指示輸入「課稅年度收入」、「課稅年度強積金供款」、「個人進修開支」、「認可慈善捐款」、「居所貸款利息」、「僱主提供的房屋津貼」、以及「支出及開支（必須為產生該評稅入息而招致的所有支出及開支）」金額，再在下方揀選「自願醫保保單保費」和「家庭部份」等資料（如沒有可不理會），最後點擊「計吓要交幾多稅！」按鍵，就會自動計算出你要繳交多少稅金，以及退稅多少。計稅結果僅供參考。



▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼

