預算案│連續2年千億赤字　儲備不足$7000億10年新低　僅夠1年開支

預算案月底出爐，政府財赤備受關注。財政司司長陳茂波估計本年度赤字或超過千億元，而據庫務署最新公布，政府財政儲備降至6,925億元，比政府1年開支還要少。財爺多次表示要想辦法增加收入，並要管控開支，令社會關注來年會否加稅、減福利等。到底近年赤字如何擴大？較年初預算高出多少？會如何影響財政儲備長遠走勢？以下即看最新數據。



據庫務署最新公布，截至2023年底（即2023/24年度首9個月），政府綜合赤字暫時擴大至1,423億元，暫較原先預算的543.7億元高出1.6倍，將會是連續第2年錄得赤字。

財政司司長陳茂波估計本年度赤字或超過千億元，另據庫務署最新公布，截至2023年12月底，政府財政儲備6,925億元。（資料圖片）

不過港府今年尚有薪俸稅及利得稅，兩大重點收入會於財年後期收取，因此最終赤字或會有所縮窄。而不同團體如會計師公會、特許公認會計師公會（ACCA）等亦估計本年度政府赤字或達1,200億元以上，均較財爺當初預算高出不少。

賣地及印花稅收入續跌，但公共開支難縮減，令政府財政儲備至去年底降至6,942.9億元，僅相當於11個月政府開支，而這已是計入年內發債收入情況。若扣除本年度發行綠色債券所得的660億元收益，則財政儲備已降至6,258.6億元。

比較中長期數據，政府財政儲備已跌至10多年新低，接近2011/12年約6,690億元水平，亦與2017/18至2019/20年度逾萬億元的儲備規模相差甚遠。上一份預算案曾預計，由2024/25至2027/28共4個財政年度，財政儲備將逐漸回升至9,800億元，但今年政府收入較預期差，這個預測恐怕會再調低。

不過近期也有好消息，就是外匯基金在2023年「大賺」2,127億港元的投資收入，回報率5.2%亦是歷年第4高，外匯基金總資產增加98億元至40,178億港元。而由於政府會將財政儲備，存放於外匯基金用作投資，政府去年可獲派息175億元（政府基金及法定組織另外獲派息165億元）。

陳茂波估計，政府現財政年度錄得逾千億元財赤。（資料圖片/夏家朗攝）

對於未來會否加稅，陳茂波去年12月於立法會上表示，政府雖然希望可以增加稅收，但同時亦要留意香港整體競爭力，因此希望透過發展經濟令個人收入增加，從而令利得稅或薪俸稅收入增加。他又指出經過數年疫情後，不論市民或是中小企受到的壓力較大，所以在討論增加稅收時亦要考慮有關因素。