預算案｜前3季2幅地流標　賣地收入僅達目標14%　赤字恐超千億元

預算案2月28日出爐，但市況欠佳，財政司司長陳茂波早前已預告，本年度印花稅和賣地收入會較原先估算大減。當中政府賣地成績未如理想，前3季只售出3幅官地，估計地價收入約123億元，僅為全年預算14.4%。財政司司長陳茂波預計，本年度赤字估計稍超過1,000億元，未來會嚴格控制開支增長。



地價和印花稅均屬政府主要收入之一，但同樣都容易受資產市場升跌影響，兩項收入由上年度起均見減少。而近期樓市下行，地價收入「縮水」尤其明顯，並由2021/22高達1,430億元，下跌至2022/23年度699億元，跌幅超過五成。

地價和印花稅均屬政府主要收入之一，但同樣都容易受資產市場升跌影響，兩項收入由上年度起均見減少。（資料圖片）

至於本年度賣地成績亦未如理想，前3季只售出3幅官地，收益約為72.7億元，連同約50億元補地價所得，賣地收入合計為123億元，僅是原先全年收入目標（850億元）的14.5%。

翻查資料，政府於本財年售出的3幅官地，包括香港堅尼地城西寧街與域多利道交界、九龍啟德第2A區2號地盤及3號地盤、新界大嶼山長沙東涌道，而荃灣油柑頭、新界東涌第106B區則流標。由於投地氣氛轉淡，政府宣布本財年餘下季度（即2024年1至3月）不會推售住宅用地，同時也沒有商業地推出。

首兩季印花稅收入僅達全年預算三分之一

印花稅方面，股樓下行令交投減少，政府相關收入亦大受影響。預算案原本預測本年度印花稅收入約850億元，這個目標已較2022/23年度的1,130億元下調近25%，而即使預算已下調，市場估計今年也難達標。

最新帳目顯示，財政年度首兩季（2023年4至9月）政府印花稅收入為284.9億元，只達全年預算的33%。立法會於去年11月通過下調股票交易印花稅稅率至0.1%（原為0.13%），以提振股票市場。

上述政府兩大重點收入受市況影響而下跌，但在人口老化等影響下公共開支難下調，例如2023/24年度政府開支預算就高達7,610億元，結果令赤字進一步擴大。財爺早前預計，本年度赤字會稍高於千億元，較原來預測的544億元高出近一倍；而按此估算，本年度財政儲備或會由預算的7,804億元，進一步下跌至約7,300億元。

陳茂波早前在網綕中提到，過去幾年政府開支大幅增長，未來公共財政亦面對壓力，開支方面需要更謹慎管控。他續指，政府同時也必須照顧社會及弱勢社群的需要，亦須投資未來，因此需要透過加速經濟增長來開創新局面。