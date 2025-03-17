IG吸金榜2024│MIRROR成員僅剩1人打入Top10 這樂壇大前輩登榜首
撰文：數因斯坦
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【MIRROR / 鏡仔 / 廣告市場】市場研究公司admanGo早前公布2024年本地名人Instagram廣告銷售額10大排名，樂壇大前輩「軒公」張敬軒穩佔榜首，第2、3名分別是天后鄭秀文（Sammi）及圈中「靚媽」倪晨曦。而過往有多名成員打入前10的男團MIRROR，今次僅剩1人上榜！
市場研究公司admanGo早前公布2024年IG品牌內容廣告銷售額最高的10名KOL，依次是：第1名張敬軒（Hins）、第2名鄭秀文（Sammi）、第3名倪晨曦（Elva）、第4名陳凱琳（Grace）、第5名林芊妤（Coffee）、第6名容祖兒（Joey）、第7名魏浚笙（Jeffrey）、第8名呂爵安（Edan）、第9名佘詩曼（Charmaine）、第10名張厚耀（Sue Chang）。
張敬軒登IG廣告榜首
2023年榜單上 MIRROR有4名成員上榜
2023年IG品牌內容廣告銷售額排行榜中，MIRROR有4名成員上榜，分別是第3名呂爵安（Edan）、第5名盧瀚霆（Anson Lo）、第6名姜濤（Keung To）以及第9名陳卓賢（Ian）。而今年榜單上，僅剩呂爵安1人上榜。