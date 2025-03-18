李兆基離世｜李嘉誠七師傅成相關熱搜　竟關預言事　家族同受關注

人稱「四叔」的恒基地產創辦人李兆基周一（3月17日）黃昏在家人陪伴下，安詳與世長辭，享壽97歲。傳出死訊後，大批網民於Google搜尋有關李兆基資訊，其中香港首富李嘉誠及玄學家七仙羽（七師傅）成相關熱門搜尋字眼，網民除關心李嘉誠健康狀況，亦驚訝七師傅又「神預言」！



人稱「四叔」的恒基地產創辦人李兆基3月17日黃昏在家人陪伴下，安詳與世長辭，享壽97歲。（恒基提供圖片）

李兆基為香港第二大富豪，曾榮登亞洲首富，因在家中排名第四，故被稱為「四叔」。3月17日黃昏傳出死訊後，「李兆基」的Google搜尋熱度隨即飆升，昨晚近8時搜尋熱度最高，雖然漸漸回落，但至今早9時許仍有不少網民搜尋相關消息。

在相關搜尋字眼方面，香港首富李嘉誠及玄學家七仙羽（七師傅）成熱門及人氣竄升的相關搜尋字眼。李嘉誠已年屆96歲，加上與李兆基在香港同屬具影響力的富豪，為長和系創辦人，故不少網民關注他的健康狀況。

香港首富李嘉誠已年屆96歲。（資料圖片）

至於七師傅2月25日曾在facebook發文預言世界各地名人容易出事，「見到香港最少兩位富豪及一些世界各地的名人在今年內出事，包括姓『李』、及各地名字有H的、L、K、T的名人。某富豪本來去年他的命數已到，由於長期行善已經延長壽命了，但今年遇天象能量巨大變化，(富豪級名人=星宿的顯化)，所以今年.......要多慎重」。網民沒料到七師傅又「神預言」，故紛紛搜尋七師傅的資訊。

七師傅2月25日曾在facebook發文預言世界各地名人容易出事。（資料圖片）

七師傅2月25日曾在facebook發文預言世界各地名人容易出事。（「七仙羽」facebook專頁截圖）

此外，其他熱門及人氣搜尋亦包括李兆基的兩名兒子李家傑及李家誠、媳婦徐子淇、前妻劉惠娟；一同創辦新鴻基地產的郭得勝及馮景禧，而郭得勝、馮景禧二人已在早年逝世。