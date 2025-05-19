考車│私家車及格率僅三成　貨Van更低！留意兩類路試排期時間回升

【考車 / 車牌 / 學車】香港的駕駛考試可能是世上最難及格的考試之一，運輸及物流局向立法會特別財委會披露資料顯示，2024年私家車合併試（包括泊位、掉頭及路試）及格率僅30.7%，換言之有近七成考生「肥佬」（不及格），而輕型貨車合併試及格率更低至25.1%，即只有四分之一考生及格！駕駛考試輪候時間方面，私家車及輕型貨車合併試的輪候時間均由2022年初約12個月縮減至去年底的約6個月，但有部份路試輪候時間有所回升。



資料顯示，去年私家車合併試有逾3.6萬人次應考，當中僅約1.1萬人次及格，及格率為30.7%。而另一項較熱門考試類型 ── 輕型貨車合併試，去年有約3.4萬人次應考，當中8,561人次及格，及格率僅25.1%。

商用車輛方面，除了的士筆試及格率達59.8%外，其他駕駛考試及格率均未超過40%，當中重型貨車及格率僅20.4%最低，其次是掛接車輛（30.9%）以及中型貨車（33.2%）。

社會關注駕駛考試排期時間，尤其是疫情時期駕駛考試一度暫停令輪候時間增加。局方表示，私家車合併試及輕型貨車合併試的輪候時間均由2022年1月的12個月縮減至2024年12月的約6個月。惟數據顯示，非商用車輛駕駛考試之中，去年底私家車和輕型貨車丙部試（即路試）平均輪候時間均有所回升，分別增至去年12月的179日及172日。