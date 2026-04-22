美元港元活期存款利率比較│有銀行遞增高息達4.7厘　再送現金回贈

【高息活期 / 活期存款 / 活期儲蓄 / 優惠】環球股市大上大落，加上處於低息時期，到底現時還有哪些穩賺避險的好選擇呢？現時不少銀行都有提供活期存款優惠，以下為大家比較各大銀行港元及美元活期存款年利率優惠，即看哪間銀行最抵！

近期有銀行推出「馬拉松」活期存款迎新獎賞，新客戶成功開立賬戶及存入指定資金並維持30天可獲200元現金回贈，相當於高達30.77厘的30天活期存款年利率！其後遞增高息活期存款年利率亦高達4.7厘，靈活存取輕鬆賺高息！



富融「息多多迎新禮」：200港元現金回贈+高達4.7厘遞增高息活期

富融銀行Fusion Bank現時推出「息多多迎新禮」活動，由即日起至2026年5月31日，新客戶以邀請碼「SDD2026」首次成功開立富融銀行賬戶，再於15天內存入港幣10,000元或以上（或美金1,000元或以上）至「息多多」賬戶，並維持30天不支取，可獲港幣200元現金回贈！

富融銀行2026「息多多迎新禮」詳情 (推廣期由2026年4月15日至2026年5月31日) 全新客戶 推廣期內以邀請碼「SDD2026」首次成功開立富融銀行賬戶 開戶後15天內存入港幣10,000元或以上（或美金 1,000元或以上）存款存至「息多多」賬戶 首筆合資格存款維持30天不支取 符合上述條件可獲迎新禮：港幣200元現金回贈+最高4.7厘高息遞增優惠利率

該筆存款同時亦享有「息多多」遞增高息活期存款利率，存款時間越長利率越高。當中美元遞增高息獎賞年利率高達4.7厘*，港元遞增高息獎賞年利率亦高達3.3厘*，不但高於市面上大多數定期存款產品，最重要是在活動期內可隨時靈活提取存款，利息即時到戶，不似定存產品般會有罰息、手續費等限制，輕鬆賺取高息亦更具彈性。立即按此了解詳情！

富融「息多多」遞進高息活期年利率*（以2026年5月31日或之前存入款項為例） 時期 港元 美元 首30天新客戶獎賞# 25.83% p.a. 33.77% p.a. 第31天至2026年5月31日 1.5% p.a. 3% p.a. 2026年6月1日至2026年6月30日 1.7% p.a. 3.3%p.a. 2026年7月1日至2026年7月31日 3.3% p.a. 4.7% p.a. #首30天活期年利率，加上等值港幣200元現金回贈之換算年化利率

*遞進優惠利率以2026年5月31日或之前存入「息多多」活期戶口的合資格新資金為例，實際利率概以富融不時於「息多多」產品頁面所顯示者為準，並會根據市場情況變化不時調整。

受條款及細則約束，詳情請參閱官方網站 。

其他銀行港元活期存款：



【港元活期】信銀國際：遞進額外港元活期存款年利率高達3.38厘

活期存款金額：1萬至2,000萬港元

高息活期存款年利率：由即日起至2026年4月30日，登記MOTION 動感存款並存入合資格存款，可享高達3.38厘的遞進額外年利率。

【港元活期】大新銀行：2.8厘額外港元活期存款年利率

活期存款金額：至少1萬港元

高息活期存款年利率：全新出糧服務客戶選用出糧服務及指定銀行服務，可享最高額外2.8厘活期存款年利率，每月可獲額外利息上限為6,000港元。優惠期至2026年9月30日。

【港元活期】創興銀行：2.8厘額外港元活期存款年利率

活期存款金額：1萬至20萬港元

存款活期年利率優惠：由即日起至2026年6月30日，客戶新開立指定理財戶口並選用指定服務，可享首3個月2.8厘額外港元活期儲蓄存款利率。

【港元活期】渣打銀行：遞進港元活期存款年利率高達2.4厘

活期存款金額：1萬至1,000萬元

高息活期存款年利率：由即日起至2026年5月2日，以新資金開立指定戶口，由開戶當日至2026年8月3日可享遞進高息港元活期存款年利率，最高2.4厘。

【港元活期】中國工商銀行（亞洲）：港元活期存款年利率高達1.6厘

活期存款金額：開立相關子賬戶的最低存款額為10萬港元，每名合資格客戶於登記期內最多可存入2000萬港元至該子賬戶。

高息活期存款年利率：客戶於工銀亞洲手機銀行、網上銀行、或分行開立港元「活期寶」賬戶，並於登記期（2026年3月1日至2026年4月30日）內存入資金至「活期寶」賬戶，相關港元儲蓄存款可由存入款項的首日起至2026年4月30日可享優惠年利率1.6%。

【港元活期】花旗銀行：港元活期存款年利率高達1.8厘

活期存款金額：首30萬港元

高息活期存款年利率：開立指定戶口即享0.3厘年利率，完成任務首30萬港元存款可享額外最多1.5厘年利率，即合計高達1.8厘。推廣期由即日起至2026年6月30日。

其他銀行美元活期存款/儲蓄存款利率：



【美元活期】星展銀行：3.799厘額外美元活期儲蓄存款年利率

2026年4月新客戶限定存款優惠：新客戶存入指定金額合資格美元新資金，可享最高3.799厘e$aver額外儲蓄存款。

【美元活期】建設銀行：最高3.5厘美元活期儲蓄存款年利率

由2026年4月17日至2026年5月14日，成功開立該行「月月增息儲蓄戶口」及登記月月增息優惠，並於存款開放期1內存入資金，可享高達3.5%美元活期儲蓄存款年利率。