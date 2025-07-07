鬥平非出路？快餐生意逆市增長　中式餐館收益較疫前跌逾百億元

食肆結業潮持續，上半年包括大班麵包西餅、海皇粥店、燉奶佬、鴻星中菜等連鎖老字號先後執笠離場，令食客們大感可惜。財政司司長陳茂波早前接受報章專訪時談及本港飲食、零售業市況，提到快餐業整體營業額上升，反映並非「冇得做」，中式酒樓則存在壓力，認為業界要「諗計」應對。他又指「鬥平」非出路，並以「Espresso加橙汁」為例鼓勵業界創新求變。

翻查統計處數據，今年首季食肆收益280.4億元，仍較疫情前2019年同期少約一成。比較去年以及2018年全年數字，中式餐館收益較疫前大跌24%，而雖然快餐店收益同期上升近25億元，但升幅遠少於中式餐館同期超過125億元的收益跌幅。



據統計處公布，2024年食肆總收益為1,093.9億元，較2023年（1,095.4億元）微跌0.1%，並較疫情前2018年約1,195.6億元的收益規模，減少約100億元或8.5%。

比較季度數據，最新公布的首季食肆收益為280.4億元，較去年同期跌0.6%。對比疫情前的2019年首季314.9億元，則大跌11%。對比2023至2025年數據，可發現疫情尾聲及疫後各年食肆收益數字差距並不大，這或許反映飲食業收益疫後反彈或已到頂，甚至是已進入新常態。

2024年本港快餐類食肆錄得248.3億元收益，不但按年增長7%，對比2018年更是增加超過一成（11%），是少數逆市增長的餐飲類別。（資料圖片）

陳茂波在訪問中指出，雖然有連鎖餐飲集團業績一般，但快餐行業整體營業額卻上升，帶出飲食業不是「沒得做」而是「看你怎樣做」的看法。

快餐收益逆市增長 中式餐館收益較疫前跌逾百億元

的而且確，2024年本港快餐類食肆錄得248.3億元收益，不但按年增長7%，對比2018年更是增加超過一成（11%），是少數逆市增長的餐飲類別。另一類錄得增長的是「雜類飲食場所」，收益較疫前升12%，近年愈開愈多的「兩餸飯」就是屬於此項。

然而，中式餐館、非中式餐館、酒吧類食肆的收益均較疫前下跌，當中中式餐館去年總收益396.3億元，較疫前大減125億元或24%。而上述3類食肆的收益合計較疫前跌136億元，減幅遠超過快餐類食肆同期約24.7億元，以及雜類飲食場所同期9.6億元，合計34.3億元的收益增長。

近年主打經濟實惠的快餐店和兩餸飯搶佔市場，其他各類菜式餐館、酒吧等見收縮，某程度上亦反映港人有飲食消費降級迹象。按食肆收益市場份額分析，中式餐館雖然仍佔最多，不過比例已由43.6%降至36.2%。相反，快餐店收益所佔比例由18.7%增至22.1%，雜類飲食場所由6.7%增至8.2%。