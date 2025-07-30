俄羅斯地震│311日本大地震以來最強　日美多地發海嘯預警　附地圖

【俄羅斯地震／日本地震／日本海嘯／津波警報】俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）本港時間今早（7月30日）發生8.8級地震，震源深度20.7公里。日本多地、美國關島、夏威夷、西岸沿岸和北馬里亞納群島，均進入海嘯預警狀態。

美國地質調查局（USGS）資料顯示，俄羅斯堪察加半島發生8.8級地震後，當地再錄得兩次重大地震，分別達6.9級及6.3級。外媒形容，今次地震為2011年311日本大地震以來，全球錄得最強的地震。下文以互動地圖展示今次俄羅斯8.8級地震位置，以及1900年以來全球重大地震事件。



註：文中地震數據更新至本港時間2025年7月30日中午12時



俄羅斯科學院地球物理研究院（Russian Academy of Sciences' Geophysical Survey）堪察加分院在Telegram發文，形容今次強震嚴重且為「獨特事件（unique event）」，更引發沿岸海嘯，並且是1952年來最大地震，預料未來至少1個月內將引發數次餘震，而餘震最高震級有可能高達7.5級，同時警告民眾，即使情況受控，也不應前往沿海地區。

第一波海嘯襲擊了俄羅斯堪察加海岸，淹沒了沿海村莊北庫里爾斯克的一些建築物。（X@TheBelaaz）

外媒形容，今次地震為2011年311日本大地震以來，全球錄得最強的地震。而英國廣播公司（BBC）引述USGS數據指，今次俄羅斯8.8級地震相信是有紀錄以來第6大地震，與2010年智利大地震、1906年厄瓜多爾大地震並列。