預算案│基本/已婚免稅額升幅9.8%　低於同期通脹　意見倡定期調整

政府財政在連續3年錄得赤字後，於2025/26年度恢復盈餘。立法會秘書處早前發布《研究簡報》指，受惠於股票印花稅收入及發債所得，政府上年度錄得29億元盈餘；若扣除發債淨收入後，財年實際赤字達1,004億元，相等於本地生產總值的3%，但仍低於選定先進經濟體的平均水平。簡報又提到，未來4個財年政府債券還款壓力將增加，年均達1170億元，將壓縮發債所得淨資金。

財政收支改善，新一份預算案提出由2025/26年度起上調薪俸稅免稅額及扣除額，當中基本免稅額及已婚免稅額更是10年來首度上調。對此簡報提到，兩項免稅額自2016年以來累計升幅僅約9.8%，低於同期16.8%的累計通脹率，並引述有意見指該兩項免稅額應更定期地按通脹調整。



簡報首先分析政府收支狀況，其中收入方面，2025/26年度政府總收入按年大幅增加21.9%至6,888億元，但指出上述改善主要源自政府擴大發債規模、財年內印花稅收入上升、以及將政府賬目外基金未動用結餘轉撥至政府賬目。若扣除當中發債所得的1,033億元淨資金，實際上仍錄得1,004億元赤字。

2025/26年度政府總收入按年增加21.9%至6,888億元

醫療仍為最大開支範疇

開支方面，2025/26年度公共開支總額為8,442億元，按年增長5.4%，預料2026/27年度將再上升7.2%至9,047億元。當中，衞生開支於2026/27年度預計增加5.7%至1,531億元，繼續是開支最大的政策範疇，但增幅遠低於2025/26年度的11.1%。為改善成本回收率，醫管局已於2026年1月上調收費，同時增加對有需要人士的醫療費用減免。

預算案提上調基本及已婚免稅額 惟升幅不及同期通脹率

財政收支情況改善，預算案提出由2026/27年度起上調薪俸稅免稅額及扣除額，估計每年將減少約52.1億港元稅收，與2025/26年薪俸稅及個人入息課稅一次性寬減的財政影響相若。簡報提到，基本免稅額及已婚人士免稅額將是10年來首次上調，升幅約為9.8%，低於同期16.8%的累計通脹率，因而有聲音要求該兩項免稅額應更定期地按通脹調整。

簡報提到，基本免稅額及已婚人士免稅額將是10年來首次上調，升幅約為9.8%，低於同期16.8%的累計通脹率，因而有聲音要求該兩項免稅額應更定期地按通脹調整。（資料圖片/張浩維攝）

債務水平仍屬金融韌性可接受範圍內

簡報進一步分析政府財政儲備及近年融資成本，指出2022/23至2024/25年度期間，政府透過發債合計籌得3,490億元淨資金，然而近年發行的3至5年較短期債券將增加還款壓力，預計2027/28至2030/31年度期間的年均到期贖回債券金額約為1,170億元，較2026年倍增，並會壓縮每年發債所得淨資金。作為應對，預算案提出將發債上限由7,000億元提高至9,000億港元，並提高較長期債券的比重，簡報指，雖然增速之快值得持續關注，但債務水平預計至2030年達本地生產總值19.9%，按全球水平比較仍屬穩健的財政狀況，並在金融韌性的可接受範圍之內。

強化版財政整合計劃加推新措施 目標中期內恢復財政收支平衡

預算案亦就強化版財政整合計劃提出新措施，包括160億元開源措施，234億元節流措施；以及由其他基金轉撥2,028億元至政府賬目，目標在中期內恢復財政收支平衡。簡報續指，2018/19至2026/27年度期間，合計已轉撥8,894億元至政府賬目，佔同期政府整體收入的15.8%，而政府已完成對這些在其賬目以外基金的檢討，短期內可再作轉撥的空間有限。