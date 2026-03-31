18區收入│元朗區家庭收入中位數10年升32%！觀塘在職家庭收入包尾

【18區收入排名】統計處公布最新18區家庭收入數據，2025年全港家庭住戶月入中位數為30,000元， 按年維持不變。中西區家庭月入中位數45,000元，蟬聯最高最高收入地區，灣仔區以43,300元排名第2，西貢區以40,600元排第3。家庭收入最低地區為觀塘，去年月入中位數為24,900元，其次是深水埗區，月入中位數25,000元。



多年來18區收入排名似乎變動不大，但各區家庭這些年間收入增長情況實際如何？比較顯示，2016至2025年的10年間本港家庭月入中位數累計升19.1%，當中元朗及西貢區增長約三成最高，東區和灣仔區較低，或與區內人口老化和就業情況改變有較大關連。若只比較各區有從事經濟活動家庭住戶的月入中位數，則以觀塘、葵青區的排名較常靠後。



2025年全港18區家庭每月收入中位數比較：中西區、灣仔區最富有

統計處公布​《2025年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》，家庭月入中位數最高的中西區、灣仔區，按年增長亦是最快，增幅分別達2,600元及2,500元，增長率均高達6.1%。有兩區家庭月入中位數按年下降，其中大埔區月入中位數由31,300元，下降600元或1.92%至30,700元；西貢區月入中位數由41,200元，下降600元或1.46%至40,600元。

全港18區家庭每月收入中位數10年間增長比較：元朗、西貢最高

至於比較更長期收入增長情況，2016至2025年間的10年間，全港家庭月入中位數由25,200元，增加4,800元或19.1%至30,000元。各區之中，西貢區月入中位數由31,500增加9,100元至40,600元最多，增長率為28.9%；其次是元朗區由22,800元增加7,200元至30,000元，增長率達31.6%。而10年間月入中位數增長率最低的地區為東區和灣仔區，分別為只有6.7%及8.5%。

疫情後多區家庭收入增長減慢：深水埗、黃大仙最明顯

疫情是近年影響家庭收入趨勢的重要事件，比較可見疫情前6年（即2014至2019年）本港家庭月入中位數累計增長率高達25%，而在疫情影響及之後年份（即2020至2025年）累計增長率只有9.1%。收入增長減速最明顯的包括有深水埗區，累計增長率由42.9%大跌36.5個百分點至6.4%；其次還有黃大仙區及東區增長率均下降超過23個百分點，可見疫情對這些地區的家庭收入增長有大影響。多區之中僅離島區在疫情及之後年份的收入增長仍見加速。

多重因素影響各區家庭收入增長趨勢：新樓盤吸納中產、人口老化等

事實上，各區收入增長趨勢會受多重因素交織影響，例如近10年間收入增長最快的西貢及元朗，同期區內都有不少新樓盤落成，能從鄰區吸納不少高收入家庭。另一方面，在人口老化影響下，部份較早發展的地區會較受影響，包括勞動參與率下降、從事經濟活動的家庭比例減少較明顯等。

統計處資料顯示，本港有從事經濟活動的家庭所佔比例由2016年80.6%降至2025年75.7%。18區之中，2025年港島東區內從事經濟活動的家庭比例最低，僅72.2%，而該區月入中位數近10年增長率亦為全港最低。

觀塘、葵青區內從事經濟活動家庭月入中位數排名多年靠後

若只比較各區有從事經濟活動家庭住戶的月入中位數（不包括外籍家庭傭工），最高前3名依次為中西區（61,200元）、灣仔（58,300元）及西貢區（50,000元）。最低3區分別為觀塘（33,600元）、葵青（33,800元）、黃大仙區（34,300元）。當中觀塘、葵青在不少年份內都排名靠後，到底區內家庭「在職貧窮」情況是否較嚴重？還有哪些人口或就業因素實際影響區內居民向上流？或值得進一步深入分析。