家庭入息中位數最新│家庭每月收入達呢個數　好過全港一半家庭！

撰文：研數達人
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【家庭住戶入息中位數最新／家庭收入 / 家庭入息中位數2025 / 2026年最新數據】政府統計處公布《綜合住戶統計調查按季統計報告》最新數據，2025年第4季本港家庭每月入息中位數為30,000元，按年增加600元。當中除了單人住戶月入按年維持不變，2人、3人、4人、5人及6位或以上家庭每月入息中位數按年均有所上升。即看自己家庭收入在同人數家庭，甚至全港家庭中排第幾吧！（註：文中統計數據均不包括外籍家庭傭工）

超過或少於一定收入水平的家庭住戶數目：

2025年第4季本港家庭住戶每月入息中位數為30,000元，若家庭月入高於這個數值，則收入已高於全港一半家庭。

不同收入組別家庭住戶數目：

不同人數家庭住戶最新收入中位數：

統計處亦公布不同人數家庭住戶的收入中位數，2025年第4季本港1人家庭每月入息中位數為10,100元，2人家庭入息中位數為23,400元，3人家庭入息中位數為40,000元，4人家庭入息中位數為52,600元，5人家庭入息中位數為53,000元，6人或以上家庭入息中位數為59,800元。

另外，統計處數據亦列出公屋、資助自置居所房屋及私樓住戶每月入息中位數，若你的收入高於相關數字，已比一半同類型房屋住戶高，非常厲害。

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