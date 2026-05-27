收息股2026│盤點20隻高息股　派息高達7厘　入場費股息率持續更新

【收息股2026年5月 / 高息股2026年5月 / 最新股息率 / 港股 / 恒指】不少「穩陣型」投資者都會選擇表現穩定、派息豐厚的收息股，務求賺息抗通脹。本文為大家整合20隻高息港股最新收益表現，股息率高達7厘，而入場費更低至約2,200元！（除特別註明外，股息率數據截至2026年5月27日）



新一年加薪幅度未如理想，物價通脹變相蠶食薪金，與其左慳右慳，不如開拓被動收入，用閒錢搵錢幫自己加人工！

高息定存時期步入尾聲，不少投資者開始將目光投向收息股，務求收息抗通脹。（資料圖片/梁鵬威攝）

股息率計算方法為：(每股全年股息/最新每股股價) × 100%



1. 銀行股：收息股最新股息率2026年5月最新

銀行股一向是高息之選，現時部份銀行股的股息率可達5厘或以上，而當中入場費較低的有中國銀行（3988），每手買入價約5,200元；以及工商銀行（1398），每手買入價約7,170元。其他銀行收息股亦包括滙豐（0005）、中銀香港（2388）、建行（0939）、交通銀行（3328）等。

2. 地產股：收息股最新股息率2026年5月最新

地產股方面，置富產業信託（0778）最新股息率約7.37厘，每手入場費約4,780元。而領展（0823）股息率亦達6.54厘，每手入場費約4,044元。

3. 電訊網絡股：收息股最新股息率2026年5月最新

電訊及網絡股中，香港電訊（6823）最新股息率達6.88厘，每手入場費約11,890元。而和記電訊（0215）入場費門檻則較低，每手買入價約2,240元，股息率可達6.69厘。

4. 公用事業股：收息股最新股息率2026年5月最新

公用股表現相對穩定，吸引不少投資者長線持有。本港四大公用股中，港燈（2638）股息率暫時較高，約5.12厘，每手入場費約3,125元。中華煤氣（0003），收益率亦達4.87厘，每手入場費約7,190元。