去年全港電話騙案損失17.3億元　長者受騙尤多　人均損失19萬元

數碼科技在帶來便利的同時亦助長了日益複雜的網絡犯罪手法。全球反詐騙聯盟於2025年進行的一項調查顯示，77%的本港受訪者在過去一年內曾遭遇詐騙，當中以電話騙案最為常見。數據亦顯示，2025年全港電話騙案8,621宗，因此損失的總金額高達17.3億港元。受害者中，長者雖自信能輕易識破騙局，但受騙仍多，去年因電話騙案而蒙受金錢損失的長者佔受害人總數的44.4%，即約3,733人，估算人均損失約19萬元。



全球反詐騙聯盟於2025年進行線上問卷調查，成功調查1,000名18歲或以上市民。結果顯示，77%的本港受訪者在過去一年內曾遭遇詐騙。詐騙渠道多種多樣，當中以電話騙案最為常見，佔比近六成（59%）。

立法會秘書處資料研究組文件顯示，2025年，警方接獲的電話騙案數目為8,621宗，較2024年的9,204宗有所減少，但總數仍顯著高於2024年之前的水平。

2024年電話騙案的急增，主要由新興的「假冒客服」騙案所帶動，該類騙案有5,575宗，佔該年整體電話騙案的60%。文件稱，隨着公眾防騙意識提高，該類騙案於2025年減少20.4%至4,440宗。

立法會秘書處資料研究組數據顯示，2025年全港因各類電話騙案損失的總金額達17.3億港元，較2024年的29.11億港元下降約40%。警方2025年的數據顯示，長者（60歲或以上人士）因電話騙案而蒙受金錢損失的比例明顯較高，佔受害人總數44.4%，涉及損失達7.13億港元。然而，全球反詐騙聯盟的調查發現，在76%相信自己能輕易識破騙局的本港成年受訪者中，61歲至70歲的受訪者的比例高達83%。

數據顯示，長者尤其容易落入「猜猜我是誰」（騙徒假冒受騙者的親友）和「假冒客服」的騙案，2025年相關個案宗數分別佔該類騙案受害人總數的61.3%（約1,200人）和50.3%（約2,222人）。在「猜猜我是誰」電話騙案中，受騙長者損失金額更是按年升超五成（52.8%）。

然而，在「假冒官員」的騙案中，雖然受害長者僅佔17.7%（約176人），但是損失金額高達2.57億港元，平均每人被騙約146萬港元。

文件指出，除了加強推廣「防騙視伏App」流動應用之外，政府已針對長者這個高危群組提供外展服務，包括警方積極與衞生署、關愛隊及社福機構合作，向長者派發防騙資訊包等。

此外，警方與通訊事務管理局於2022年成立工作小組，從源頭遏止電話騙案。有關措施包括規定主要電訊服務供應商須封鎖涉嫌進行詐騙的電話號碼等。

根據警方提供的詐騙紀錄，因懷疑涉及詐騙活動而遭封鎖/暫停服務的電話號碼數目由2023年至2025年逐年上升。