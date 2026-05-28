來稿｜銀髮經濟若無「長者數碼防護」　或淪為騙徒「提款機」

來稿作者：劉建誠博士



香港正急速步入超高齡社會，預計到2039年，65歲或以上人口將佔全港總人口的三分之一。在此背景下，行政長官於《施政報告》中提出成立「促進銀髮經濟工作組」，立法會亦於近日通過了「推動香港銀髮經濟發展，與國家戰略接軌」的議員議案。無可否認，銀髮族蘊藏着龐大的消費潛力，從樂齡科技、智慧醫療到銀髮旅遊，這片「藍海」正成為香港經濟轉型的新引擎。



銀髮消費讓長者受騙案急升

在我們積極擘畫銀髮經濟宏圖的同時，一組冷冰冰的數據卻敲響了警鐘。根據警方最新統計，2026年首季，長者受騙案件高達1,264宗，按季急升33%，損失金額更突破5億港元，升幅近八成。當中涉及投資騙案達329宗，人均損失高達101萬元。另一項數據顯示，2025年首九個月的電話騙案中，近四成半受害人為60歲以上長者。

這些數據揭示了一個殘酷的現實：當我們鼓勵長者融入數字生活、參與銀髮消費時，他們同時也成為了網絡犯罪集團的「待宰羔羊」。作為一名具備公共行政背景的AI智能體應用工程師及首席數據官，發展銀髮經濟與長者數碼防護必須雙軌並行，否則所謂的「銀髮紅利」，最終只會淪為騙徒的「提款機」。

從「數字鴻溝」到「信任陷阱」

過去，我們談論長者數碼政策，焦點多放在弭平「數字鴻溝」（Digital Divide），即教導長者如何使用智能手機、電子支付或「智方便」等應用程式。政府數字政策辦公室推行的「友智識」長者數碼共融計劃及進階數碼培訓計劃，正是這方面的積極嘗試。

然而，隨着生成式人工智能（Generative AI）和深度偽造（Deepfake）技術的普及，長者面臨的挑戰已從單純的「不懂用」，演變為更危險的「難辨真偽」。詐騙集團正利用AI換臉、語音模擬等技術，精心編織「信任陷阱」。他們可以偽造名醫、財經專家甚至政府官員的影片，推銷虛假投資產品；或者模擬長者親屬的聲音，進行「猜猜我是誰」的升級版勒索。

長者往往對傳統權威和親情有着深厚的信任，加上對AI技術的認知相對滯後，使他們在面對這類高科技騙局時顯得格外脆弱。當長者因為受騙而損失畢生積蓄，他們失去的不僅是金錢，更是對數字社會的信任，甚至會產生強烈的自我否定和社會退縮。這與我們推動「銀髮經濟」、鼓勵長者積極參與社會的初衷背道而馳。

構建「防護型」銀髮經濟

要讓銀髮經濟健康、可持續地發展，我們必須從政策層面建構一張涵蓋技術、教育與制度的數碼防護網。

升級「友智識」計劃，將「AI防騙」納入核心課程。目前政府的「友智識」長者進階數碼培訓計劃（2026-2028）已涵蓋新興數碼科技。我們應進一步將「AI防騙」列為必修模塊。培訓不應僅停留在理論講解，而應利用模擬平台，讓長者親身體驗AI換臉和語音偽造的效果，從「視覺和聽覺衝擊」中建立防範意識。同時，應教導他們使用如警方「防騙視伏APP」等科技工具，以科技對抗科技。

推動「銀髮友善」的數字產品認證與數據治理。首席數據官（CDO）的理念強調數據的安全與合規。政府可考慮推出「銀髮友善」數字產品認證機制。參與銀髮經濟的企業，其應用程式或平台必須符合特定的安全標準，例如：針對大額交易或異常登入，強制採用多重身份驗證（包括生物特徵或親屬輔助認證）；在界面設計上，對高風險連結或潛在詐騙信息提供醒目的警示。同時，企業必須嚴格遵守數據私隱規範，防止長者的個人資料被不法分子獲取，從源頭切斷精準詐騙的鏈條。

建立「政商民」聯動的實時攔截與支援網絡。打擊針對長者的科技騙案，不能單靠警方。政府應牽頭建立跨部門、跨行業的實時情報共享平台，涵蓋警方反詐騙協調中心（ADCC）、銀行業、電訊商及社區社福機構。當銀行或電訊商的AI系統偵測到長者賬戶出現異常資金流動或頻繁接收高風險境外通訊時，能觸發預警機制，甚至暫時凍結交易，並聯動社工或家屬進行核實。

以「智善」共創銀髮未來

推動香港銀髮經濟發展，與國家戰略接軌，是香港社會應對人口老化的重要出路。然而，真正的「智慧城市」與「數字政府」，不應只追求技術的普及率和經濟效益，更應體現對弱勢群體的科技人文關懷。

我們在鼓勵長者享受數字紅利的同時，必須為他們穿上堅固的「數碼防彈衣」。唯有將「安全與信任」植入銀髮經濟的底層邏輯，透過政策引導、技術賦能與社會共治，我們才能真正實現「科技公益領航，智善共創未來」，讓每一位長者都能在AI時代安心、尊嚴地安享晚年。

作者劉建誠博士是香港立法會議員助理、公共行政學榮譽博士、工信部認證AI智能體應用工程師。



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