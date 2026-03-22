李頴彰律師｜銀髮版「羅密歐與茱麗葉」：孤獨是滋生騙局唯一土壤

李頴彰律師專欄

無論是莎士比亞筆下的《羅密歐與茱麗葉》，還是中國民間故事《梁山伯與祝英台》，縱使東西文化迥異，卻不約而同地描劃出同一種震撼人心的悲劇：愛情因外界的強硬阻撓而愈發堅定，主角甚至不惜以死相殉。心理學將此現象精準地稱為「羅密歐與茱麗葉效應」（Romeo and Juliet Effect），即當個人的自由選擇權面臨家族或階級等外部強權威脅時，往往會激發出強烈的「心理抗拒」。在不斷反抗的過程中，原本或許並不深厚的情感牽絆，反而會被無限放大，甚至神聖化。然而，令人始料不及又倍覺荒謬的是，這種因受壓而催生出極端依戀與反抗心理的經典悲劇，今時今日竟以一種扭曲卻無比真實的姿態，在現代社會的長者群體中不斷重演。



長者比年輕人更難勸阻

近日，在本港網絡討論區有一宗80歲嫲嫲戀上所謂「聯合國軍醫」的網戀騙案。這位年邁的長者為了拯救素未謀面的虛擬情人，不僅傾盡畢生積蓄、欠下十幾萬巨債，更為求繼續匯款而寧願絕食抗議，將苦心勸阻的親生骨肉視作不共戴天的仇人。事實上，只要稍加留意，便會發現這絕非單一的極端孤例。翻開近期的報章雜誌、打開電視節目，抑或瀏覽本地各大社交媒體與網絡討論區，類似的長者深陷網戀「殺豬盤」（Pig Butchering Scam）而導致傾家蕩產、家庭破裂的個案可謂屢見不鮮。

這些如出一轍的悲劇正以一種令人不寒而慄的頻率在本港社區中蔓延。社會大眾必須跳出「防騙宣傳」與「受害者有罪論」等流於表面的框架，直視背後更沉重且錯綜複雜的社會癥結：在物質豐裕、資訊科技發達的今時今日，社區長者究竟陷入了何等深不見底的情感真空，才會讓跨國詐騙集團如此輕易地乘虛而入，將他們推落萬劫不復的深淵？

要解構這場針對長者的傷害，必須首先摒棄將受害者簡單標籤為「貪婪」、「愚昧」或「老糊塗」等的傲慢偏見，轉而從宏觀的視角審視長者所處的生存境況。現代社會的急速發展與城市化進程，無可避免地加劇了「社會的原子化」（Social Atomization）趨勢。年輕一代為了生計、個人發展與適應高壓的現代生活，在各行各業奔波勞碌。傳統的「三代同堂」、「養兒防老」等大家庭結構與宗族網絡逐漸解體。許多長者在步入晚年、退出勞動市場後，面臨的是社會角色被急劇的邊緣化、生活圈子急劇的萎縮與日復一日的極度孤獨。他們或許擁有豐厚的積蓄、退休金與安穩的住所，但在精神層面上，卻淪為現代都市中的「情感難民」。

騙徒鎖定長者情感需求

跨國詐騙集團正是精準地捕捉到了這致命的社會痛點。今時今日的網絡詐騙早已不再是過去那種拙劣的電話推銷，而是一個具備高度組織性、分工精細、深諳犯罪心理學且武裝了最前沿科技的龐大黑色產業鏈。透過人工智能、大數據分析與社交媒體的數據獲取，為受害者量身定制完美的「人設」與劇本。這些騙徒化身為喪偶的跨國高管、戰區的英勇軍官或是溫文爾雅的學者，用每日無微不至的噓寒問暖、早安晚安的定時問候，以及一聲聲直擊心底的甜言蜜語，提供了一種極度廉價卻異常高效的「情緒價值」。對於長期缺乏家人深度陪伴、渴望傾訴的長者而言，這種虛擬的關懷猶如「久旱逢甘霖」，精準地擊中了他們內心深處對存在感、被尊重與被需要的強烈渴望。

當長者沉溺於這種被精心編織的幻象中時，他們所迷戀的往往早已不是那個虛構的身份本身，而是那份讓自己重新感到生命煥發光彩、證明自己依然擁有愛與被愛能力的虛假羈絆。在騙徒的甜言蜜語中，長者彷彿重拾了青春的活力與生命的尊嚴，這種心理上的滿足感，是忙碌且常常帶著說教口吻的真實子女所無法提供的。

面對長輩深陷騙局，許多焦急的家屬與熱心的「冷氣軍師」紛紛在討論區上獻計，提出諸如實施全面經濟封鎖、沒收智能手機、切斷網絡，甚至「以毒攻毒」假扮黑客騙回財產等極端手法。然而，這些看似直觀且出於善意的物理干預，往往只會帶來適得其反的毀滅性後果。當家屬採取強硬手段切斷長者的資金鏈與通訊渠道時，便會瞬間觸發前文所述的「羅密歐與茱麗葉效應」。外界的阻力越大、家屬的態度越強硬，受害者反而越會產生一種與虛擬情人「共患難」的悲壯錯覺。在長者的認知中，騙徒是唯一懂他們、愛他們的人，而阻撓匯款的家人則變成了貪圖他們財產、限制他們自由的「封建家長」。長者以絕食作為抗議、以斷絕關係作為威脅，正是這種強烈對抗心理與認知失調的極端表現。

強硬切斷手段往往無效

更為危險的是，若家屬採取欺騙手段如假扮黑客或警察，來反制長者，不僅在現代法治社會中面臨觸犯欺詐罪、妨礙司法公正等嚴峻的法律風險，更會徹底摧毀長者僅存的社會信任體系。長者在晚年本就容易產生不安全感，一旦他們發現連最親近的家人都在對自己進行算計與欺騙，其精神世界的崩塌將是不可逆轉的。這種做法無異於「飲鴆止渴」，不僅無法挽回財產，反而會親手將長者推向更深的絕望深淵，導致嚴重的抑鬱甚至輕生念頭。

那麼，真正專業且具建設性的危機化解之道究竟在何處？這必須建立在法理、醫療、心理諮商與社區關懷深度融合的立體干預機制之上。

尋求專業醫療介入處理

首先，家屬應當保持極大的克制與共情，尋求專業的醫療介入。高齡長者性格的驟變、極度的偏執與判斷力的顯著下降，極有可能是憂鬱症、藥物副作用、急性疾病及認知障礙症等問題的早期先兆。家屬應引導長者進行全面的醫學評估及作出適當的治療。若經醫學鑑定證實長者在精神上已部分或完全喪失處理複雜財務的能力，家屬便可循合法途徑，向法院申請成為產業受託人或法定監護人。這不僅是保護長者畢生積蓄免受不法分子侵吞的最穩妥、最合法的防線，更是避免家庭成員之間因財產處置而產生直接情感衝突的有效緩衝機制。

其次，情感的修復與權威第三方的介入同樣是挽救危機的關鍵樞紐。家屬必須反思自身的陪伴質量，嘗試重新奪回長者的注意力，用真實的家庭溫暖、耐心的傾聽與高質量的陪伴，去填補長者內心的空洞。在勸阻過程中，切忌使用居高臨下的指責口吻，而應表達出純粹的擔憂與愛。同時，引入具備公信力的第三方力量至關重要，如邀請心理學家或受過專業訓練的社工介入。權威人士利用真實的客觀證據、相似的受害案例，以溫和且專業的方式進行「脫敏治療」，能夠更有效地繞過長者對家人的心理防禦機制，逐步軟化他們的執念，幫助他們從幻覺中「軟著陸」。

構建地區防騙安老網絡

在更宏觀的社會層面上，這類案件的頻發凸顯了強化社區安老網絡與反詐騙機制的迫切性。長者的安危不僅僅是單一家庭的私事，更是整個社會共同的道德責任與治理考驗。特區政府應當積極推動社區關愛隊與長者鄰舍中心的建設，構建「在地安老」的社會支持網絡，讓鄰里互助、豐富的社區活動與定期的志願者探訪，成為長者日常生活的堅實後盾，從根本上消除滋生詐騙的孤獨土壤。

此外，特區政府應立法規範科技企業與金融機構的社會責任，要求電信運營商與社交平台利用人工智能技術建立更靈敏的詐騙信息攔截機制，要求銀行對高齡客戶的異常大額跨境匯款實施強制性的冷靜期與核實程序。一個積極作為的企業生態，始終是保護弱勢群體免受侵害的最堅強後盾。

現代文明的進步，不應僅僅體現在摩天大樓的高度、GDP的增長與科技發展的速度上，更應體現在如何保護那些在時代洪流中逐漸老去、邊緣化的脆弱群體。真正的防騙必修課，不在於如何識破騙徒的千層套路，而在於如何以全社會的合力，重新構建一個充滿溫度、包容與尊嚴的安老環境。徹底根除滋生詐騙的孤獨土壤，讓每一位長者都能在充滿愛與安全的真實世界中，安享他們應得的晚年歲月。

作者李頴彰是執業律師、熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



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