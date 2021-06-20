父親節｜37.3%子女視父親為家庭支柱　一半人希望獲得父親肯定

撰文： 林奧莉 最後更新日期： 2021-06-20 11:30

今日為父親節（20日），大家安排好如何同爸爸慶祝未？內地網站谷雨數據與鏑數去年曾進行有關父親形象與子女關係的調查，結果發現約三分之一子女從不向父親表達愛意，約6成人更沒有準備父親節禮物。

谷雨數據與鏑數去年在父親節前訪問全國17,120人（男女各半），結果顯示，60.5%受訪子女去年父親節沒有準備禮物，只有9.9%表示有作準備。

亞洲人向親人表達愛意普遍較西方含蓄，32.4%人表示從不向父親表達愛意、感恩或思念，只有12.7%人總是或經常表達。

對於父親形象，最多人認為父親是家裏頂樑柱，男性比女性多出11.9個百分點。不過，亦有不少子女覺得父親是「甩手掌柜」（即只指揮別人，自己什麼事也不做的人），女性更比男性多出9.8個百分點。

問及父親的付出，8成人認可父親對整個家庭的付出，逾6成認可對自己成長的付出。

不少人認為父親最喜歡抽煙、喝酒及看新聞，分別佔37.1%、33.4%及29.3%。

獲得鼓勵能夠增加自信，一半受訪子女內心希望得到父親更多肯定或鼓勵，但實際只有24.2%人總是或經常被鼓勵，21.8%人只是偶爾被鼓勵，27.6%人則表示從未被父親鼓勵。

對於一般會在什麼情況下主動聯繫父親，男性最多人會在處理家事時主動聯繫，佔44.3%，而女性則最多人在送上祝福時聯繫，佔39.6%。其中一項值得留意的數據為多達30.3%女性主動聯繫父親是為找母親，較男性多12.8個百分點。

問及與父親最近一次合影是什麼時候，19.7%人表示從沒與父親合影，多達31.2%人表示最近一次合影已是3年多前或更久。