瑞銀：港人均身家504萬港元全球第4高　每10人有1個百萬美元富豪

香港地有錢人真的很多？瑞銀早前發表《2026年全球財富報告》，顯示去年本港有62.8萬名百萬美元富豪，即每10個成年人中便有一名百萬美元富豪。報告估算，本港人均財富達64.8萬美元（約為504萬港元），在統計範圍內的56個市場中排名第4。本港人口財富中位數為18.8萬美元（約為146萬港元），意即若財富達到此數值，即已較一半港人富有。



本港有62.8萬名百萬美元富豪 排名第15

各個經濟體排名方面，據報告估算，2025年美國有2362.3萬名百萬美元富豪，排名第一。其次是內地（530.5萬名）及日本（290.2萬名）。香港以62.8萬名百萬美元富豪排名第15，人數超越新加坡，後者以24.4萬名百萬美元富豪排名第22。

2025年本港人口平均財富504.4萬港元

以平均財富比較，排名榜首的是瑞士，人均財富約91萬美元（約708.3萬港元），其次是美國（人均財富69.6萬美元或541.8萬港元）及盧森堡（人均財富65.5萬美元或509.4萬港元）。本港排名第4，人均財富64.8萬美元或504.4萬港元。（註：文中統計僅涵蓋各市場中的成年人口）

若以人口財富中位數排序，前3位分別為盧森堡、比利時、澳洲。香港人口財富中位數為18.8萬美元（約146.3萬港元），排名第6。這個數字可理解為，若一個香港居民的財富達到146.3萬港元，即已較本港一半成年人口富有。

本報估算，2025年本港人口財富中位數為18.8萬美元，即約146.3萬港元。（資料圖片/Photo by Manson on Unsplash）

報告亦分析各地的貧富懸殊情況，2025年香港堅尼系數為0.62，代表人口的收入差距懸殊，不過本港數值稍低於新加坡的0.69。（註：堅尼系數數值介乎0至1，數值愈大，貧富差距愈大）