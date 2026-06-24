研究指企業用AI反聘更多人　懂AI薪酬平均多62%│附各行業薪酬溢價

不少人擔憂會被AI人工智能「搶飯碗」，但羅兵咸永道近期發表研究指出，能夠善用AI的公司除了生產力顯著提高外，員工人數增長和和薪酬升幅亦遠超一般企業。具備AI技能的人才，薪酬平均可較其他人高出62%，當中「薪酬溢價」最明顯的行業包括消費市場、科技、媒體及通訊等。研究亦列出10個因AI而變得「普及化」的專業職位，令非專家亦能更易勝任，另有10個因AI而變得更「專業化」的職位，即看你份工有無上榜！



羅兵咸永道《2026年人工智能就業晴雨表》報告透過分析全球27個國家及地區超過十億則招聘廣告，發現最能善用AI的25%公司，2018至2025年平均生產力增長達34%，而最未能善用AI的25%公司，同期生產力增長平均僅為24%。

企業能駕馭AI 員工人數增長更快

兩類企業的員工人數增長及薪酬升幅亦呈現同樣趨勢，能夠善用AI的企業，7年間員工增長平均達52%，未能善用AI的公司僅得36%。薪酬增幅方面，前者員工同期平均升幅達24%，後者僅為17%。

擁有人工智能技能的員工 平均薪酬溢價達62%

報告指，隨著企業不斷借助人工智能提升生產力，擁有人工智能技能的員工，平均薪酬溢價持續攀升，今年達到62%，高於去年的57%。比較不同行業，消費市場平均薪酬溢價達到118%最高，其次是科技、媒體及通訊（84%），以及能源、公用事業及資源（84%）等。

研究發現，在人工智能影響下，勞動力市場正同時向「專業化」及「普及化」兩個方向發展，其中「專業化」職位正由人工智能放大專家效能，因此更著重以人為本的技能。而「普及化」職位則因為人工智能而令非專家亦能更易勝任此類職位。

分析顯示，「專業化」職位的職位空缺增長為「普及化」職位的兩倍，而薪酬增長速度亦高出42%。