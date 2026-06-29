文化及創意產業GDP貢獻4.3%　軟件、電腦遊戲及互動媒體佔比最多

政府統計處於6月15日出版專題文章「香港的文化及創意產業」，提供香港文化及創意產業在2020年至2024年的統計數字。數據顯示，2024年文化及創意產業整體情況與2023年相若，佔GDP的4.3%，提供約22.6萬個工作崗位；按界別分析，軟件、電腦遊戲及互動媒體創造的增加價值最多。文化及創意貨品和服務的貿易額較2023年均上升。



文化及創意產業涵蓋多項以知識和智力資本為基礎的活動，生產具文化、藝術和創意內容的貨品和服務，是本港最具活力的經濟環節之一。在 2024 年，文化及創意產業整體情況與2023年相若。其增加價值（收益扣除成本的淨生產值）為 1,343.8億元，較 2023 年下降 0.1%；佔香港本地生產總值（GDP）的4.3%。從業人數為225,710人，較2023年下降0.2%；佔香港總就業人數的6.1%。

軟件、電腦遊戲及互動媒體增加價值創五年新高，佔文化及創意產業總增加價值的近半（48.4%），其中八成（81%）為資訊科技服務活動及其他電訊活動。統計報告指出，近年，很多傳統的出版活動由印刷平台轉移至數字平台，帶動網絡及門戶網站寄存活動，這類新興活動就包括在軟件、電腦遊戲及互動媒體界別內。

廣告、娛樂服務（遊樂園和主題樂園活動，及遊戲機中心）近年呈較穩定增長態勢，2024年的增加價值亦創新高。統計報告稱，隨着2024年訪港旅客人次按年顯著增長，大型主題樂園的入場人次明顯上升。因此，娛樂服務的增加價值較2023年大幅上升54%至39億元，佔文化及創意產業總增加價值的2.9%。有立法會經濟發展事務委員會報告亦表明，大型主題樂園中，迪士尼增勢強勁，其於2024財政年度的總收入按年大幅上升54%至88億港元，多於其營運成本35%的增幅。

2024年文化及創意貨品和服務的貿易額均增。其中，貨品的增幅較大，出口額較2023年增加20.6%，進口額增19.2%。