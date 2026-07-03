荃灣婆婆雨天拉車仔追小巴滑倒　司機落車扶人上車　乘客：要嘉許

公共交通工具按班次行駛，乘客不時需要追車。本港有女子在Facebook群組「青衣街坊吹水會」表示，今年6月28日晚上9時許，在荃灣西見到路線小巴409K，於是立即追車，結果「被我追到，暗爽咗一下」。



豈料她上車後，司機反而下車，令樓主一度大惑不解，「原來司機大哥見到不遠處有個婆婆拉住車仔天雨路滑跌倒」，所以他立即下車了解老婦情況，「婆婆都係上409K，睇住佢扶婆婆上車，仲幫手搬埋車仔」，司機甚至不停詢問婆婆「有冇整親」，樓主大讚「司機大佬值得嘉許」。



樓主大讚小巴司機見到「婆婆拉住車仔天雨路滑跌倒」，所以下車了解，得知「婆婆都係上409K」，不但扶對方上車，而且「搬車仔」。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

網民激讚：好人做好事

帖文引來許多網民討論，「好人好事值得分享」、「好人做好事」、「好難得有司機落車幫手！值得嘉許」、「欣賞司機, 更欣賞你公開表揚呢位司機」。

搭過相同路線 乘客：司機好有愛

更有過來人表示「我有段時間都經常坐409或409k，他們真的好有愛，為社會盡分力，關懷長者」、「路線409好多司機都好好」、「409路線個個司機都好人」。

（Facebook群組「青衣街坊吹水會」）

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【城巴／那打素醫院／79X】好人好事！有城巴乘客在網上發文表揚，指周五（2月6日）搭乘79X路線往粉嶺皇后山邨方向途中，司機因知怎車上有嬰兒突發地抽筋，臨時決定改路駛去大埔，並將嬰兒和全車乘客載到那打素醫院，她事後大讚「司機有愛」，並在城巴網頁留下回饋意見，表揚對方。



許多網民讚賞車長決定夠果斷，「第一時間就救人先，司機做得正確」、「感謝車長及時應變」、「要寫信表揚車長」，亦感激其他乘客的包容和體諒。惟有人擔心若接到投訴，車長難免會受責備，「標準流程係喺安全地方停低等救護車到，或者通知救護車喺下一個站等」、「希望巴土公司通融，莫處罰司機」。



城巴發言人回覆《香港01》表示，周五晚上約10時，城巴79X路線巴士於吐露港公路行駛期間，有名乘客察覺同行小童不適，向車長尋求協助。車長認為情況緊急，安排巴士駛至大埔那打素醫院附近，讓乘客下車求診，其後巴士繼續行程。城巴正了解事件詳情，並感謝同車乘客的諒解。



有城巴乘客發文表揚，指車上因有嬰兒抽筋，司機臨時更改路線，將對方送往醫院。（「threads＠kaga_ss」圖片）

城巴司機獲知車上有嬰兒突然抽筋，臨時改路駛到大埔，將對方送往那打素醫院。（示意圖／資料圖片）

樓主事後在城巴網頁留下回饋意見，表揚車長。（「threads＠kaga_ss」圖片）

全文：城巴嬰兒突抽筋！車長臨時改道往醫院 獲讚好人好事 城巴謝諒解