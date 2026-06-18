黑雨│屯門巴士變滑浪飛船片瘋傳！水花人咁高　乘客呻：被迫沖涼

【天氣消息／黑雨／紅雨／暴雨】本港今日（6月18日）迎來大暴雨，天文台下午12時55分發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告），屯門更是重災區之一。有男生於Threads發布多段影片，顯示屯門水浸嚴重「浸過小腿」，乘搭巴士時更如坐「滑浪飛船」，相當驚險，感嘆「我已經被迫沖咗1次涼」。影片震驚網民，「巴士變咗水上巴士」，也有街坊分享災情。



屯門水浸嚴重「浸過小腿」，乘搭巴士時更如坐「滑浪飛船」，相當驚險。（Threads@senki.proxy_）

「搭巴士見到咁，以為自己搭緊船！」該男生於Threads發布影片顯示屯門暴雨災情，大呻乘搭巴士也難以倖免，更有地方水浸浸過小腿，「CXs喺屯門啲車經過水花炒到人咁高，我已經被迫沖咗1次涼」。

從影片見到，屯門道路嚴重水浸，樓主乘搭巴士時猶如經過激流，窗外如「分紅海」般水花四濺。另1段影片見到，樓主下車想走過馬路，但由於水浸浸過小腿，難以前行，邊行邊苦笑，「我X，點X樣過」。

屯門水浸嚴重「浸過小腿」，乘搭巴士時更如坐「滑浪飛船」，相當驚險。（Threads@senki.proxy_）

屯門水浸嚴重「浸過小腿」，乘搭巴士時更如坐「滑浪飛船」，相當驚險。（Threads@senki.proxy_）

屯門水浸嚴重「浸過小腿」，乘搭巴士時更如坐「滑浪飛船」，相當驚險。（Threads@senki.proxy_）

樓主下車想走過馬路，但由於水浸浸過小腿，難以前行，邊行邊苦笑。（Threads@senki.proxy_）

樓主下車想走過馬路，但由於水浸浸過小腿，難以前行，邊行邊苦笑。（Threads@senki.proxy_）

樓主下車想走過馬路，但由於水浸浸過小腿，難以前行，邊行邊苦笑。（Threads@senki.proxy_）

網民看過影片感到驚訝，「巴士變咗水上巴士」。也有街坊分享災情，「剛才最狼狽嘅時候係，屯門勁大雨，已經行最埋行人路，但一架泥頭車高速行過，濺起人咁高如海浪咁強嘅水花，路上包括我3個人濕晒，有位叔叔背脊剛好食晒，最濕，陰公。

（Threads@senki.proxy_）

睇多啲：紅雨最美畫面！美孚街頭驚現一幕震撼全網 激讚：香港人好有愛！

【好人好事／暴雨／紅雨／黃雨／天文台】香港近期暴雨連連，卻出現感人暖心一幕！天文台於7月10日紅色暴雨警告信號生效期間，美孚街頭有1隻雀仔被雨淋濕，瑟縮一角徬徨無助時，有1名路人把手中的雨傘打開放在地上遮蓋雀仔，成為「避風港」，讓拍下這一刻的目擊市民大讚「香港人真係好有愛！」。



相片引來網民熱議，大讚「感謝這個好心人，令到雀仔有個暫避的避風港」、「把遮顏色好靚，成個畫面都好靚」、「美孚啲人真大愛」。



香港今日暴雨連連，卻出現感人暖心一幕！（夏家朗攝）

本港當日暴雨不斷，天文台1天內3次發出紅雨警告，然而惡劣天氣擋不住香港人的暖心。紅雨警告下午生效期間，有港男於社交平台Threads發布多張相片，拍下美孚街頭震撼一幕。

紅雨下有好心人用雨傘為無助雀仔「遮風擋雨」

從相片見到，現場為美孚港鐵站旁邊街道，當時正下大雨，地上有1把打開了的橙色雨傘，遮蓋着1隻渾身濕透的雀仔，為牠「遮風擋雨」。

美孚港鐵站旁邊街道地上有1把打開了的橙色雨傘，遮蓋着1隻渾身濕透的雀仔，為牠「遮風擋雨」。（kcph0t0／Threads圖片）

美孚港鐵站旁邊街道地上有1把打開了的橙色雨傘，遮蓋着1隻渾身濕透的雀仔，為牠「遮風擋雨」。（kcph0t0／Threads圖片）

樓主補充，「1隻被雨淋濕的雀仔無從躲避，原打算躲於地鐵站旁，但人來人往，終嚇怕。正當佢瑟縮一角時，一位路人把手中把傘放下，成為牠的避風港」，直指「香港人真係好有愛」。

網民大讚「香港人有愛」。（kcph0t0／Threads圖片）

網民激讚：香港人有愛

樓主看過相片議論紛紛，大讚「香港人有愛」，「感謝這個好心人，令到雀仔有個暫避的避風港」、「把遮顏色好靚，成個畫面都好靚」、「（雀仔）成身濕晒神情呆滯呀陰公」、「好有愛，發現在threads上處處都有愛」、「美孚啲人真大愛」。