DSE放榜2026│盤點藝人公開試分數　MIRROR、COLLAR有成員是學霸

【JUPAS改選2026 / DSE成績統計 / 入大學】中學文憑試（DSE）今日（15日）放榜，共誕生24名狀元。而香港演藝圈中亦有不少高材生，例如MIRROR成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）當年DSE分別考獲25及23分，成功升讀港大及城大；而COLLAR成員王家晴（Candy）則以24分入讀城大。2018年港姐亞軍鄧卓殷（Amber）當年DSE更考獲33分佳績，成為娛樂圈之霸，絕對是美貌與智慧並重。



以下盤點部份藝人公開試分數和升讀學科，到底他們當年的DSE成績如何？入讀學科現時的收生要求是怎樣？以下一一介紹！



🔽🔽部份藝人DSE分數🔽🔽



近年文憑試考生中，女團COLLAR成員王家晴（Candy）考獲24分，包括數學和經濟科5*的成績，入讀香港城巿大學心理學系。同隊的蘇雅琳（Ivy So）則於2019年文憑試考獲21分，升讀專上課程後轉入香港中文大學護理系，但後來已退學。

在上述藝人中，成績最好的是2018年港姐亞軍鄧卓殷（Amber），2013年考獲最佳5科33分，入讀香港大學建築系，畢業後再攻讀碩士課程。

演藝圈中亦不乏高材生，除身兼牙醫與歌手的許廷鏗之外，環球唱片歌手涂毓麟（Oscar）曾入讀英國哈羅公學，後回港就讀香港科技大學被稱為「神科」之一的環球商業學系，並以一級榮譽畢業。