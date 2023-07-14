DSE JUPAS改選｜8大學各科畢業生月薪一文看！呢幾科高過一半港人

【DSE 2023放榜／JUPAS改選／大學畢業生人工／計分方法／DSE讀大學分數】中學文憑試（DSE）下周三（7月19日）放榜，考生可在7月20日至7月22日於JUPAS改選。選科時各科畢業生出路及薪酬或是重要考慮因素之一，以下盤點各資助大學畢業生人工，不少科目薪酬更隨時一畢業就比全港一半打工仔高！



究竟大學畢業生人工有多少呢？（資料圖片）

DSE JUPAS改選│5**是幾分？教你計DSE分數｜附各大學科目所需分數

即睇資助大學各科畢業生平均薪酬人工▼▼▼

根據大學教資會《按修課程度及主要學科類別劃分的已全職工作的教資會資助的全日制課程畢業生的平均年薪》數據，2020/2021學年學士學位課程各科畢業生平均月薪約1.9萬元至4萬多元，當中以「醫科、牙科和護理科」平均月薪最高，有40,583元；其次是「教育科」，有27,750元。最低的是「文科和人文科學科」，只有19,500元。

與統計處最新2023年第一季港人每月就業收入中位數20,000元比較，除了「文科和人文科學科」畢業生平均月薪低於港人月入中位數，其他科目畢業生平均月薪均比全港一半打工仔高。

至於副學士課程，以「工程科和科技科」平均月薪最高，有19,083元，「理學科」則最低，只有15,167元。

DSE計分方法一文看清！「5**」是多少分？



DSE分數一般會以「1」= 1分、「2」= 2分、「3」= 3分、「4」= 4分、「5」= 5分、「5*」= 6分、「5**」=7分的方式換算。不過透過大學聯招（JUPAS）收生時，不同大學以至同一大學不同學科，有不同計分方法。例如「5**」在香港大學、中文大學、科技大學等是8.5分，惟在城市大學、浸會大學等只有7分，足足相差1.5分，隨時是決定能否成功入讀的關鍵因素。

以下盤點各大學DSE計分方法，即計你有多少分▼▼▼

大家的分數是否足夠入讀心儀學科呢？（資料圖片）

計好分後，又是否足夠入讀心儀大學學科呢？以下列出各大學科目收生分數，看看自己分數機會有多大▼▼▼

以上數據只供參考，部份大學另有不同科目計分比重，亦有彈性收生安排，即使未達到院校最低入學要求，只要在某些科目達到院校指定要求，仍可能有機會入讀，實際安排視乎各院校情況。