第3季空運前景展望改善　67%受訪公司料下半年空運成本有上升壓力

「DHL香港空運貿易領先指數」2026年第三季度報告近日公佈。報告顯示整體空運貿易指數於2026年第三季升4.4點至41.7點，行業對空運前景的展望改善。然而，受中東局勢影響，三分之二的空運用家預期未來下半年整體空運價格有上升壓力；而為應對燃油價格上升，僅有不到兩成空運用家表示將全數承擔額外成本，更有三成表示會讓顧客全數承擔額外成本。



該調查由DHL Express香港委託香港生產力促進局通過電話訪問進行，收集超過600個受訪者對空運的展望，旨在提供有關整體空運入口和出口或轉口貿易市場的前景。調研對象是以香港為業務中心並參與入口或出口空運貿易的公司，其業務範圍包括但不限於衣飾、電子產品、玩具及食物等個人消費品。

指數顯示50以上代表正面的前景展望，在50以下則代表負面的前景展望。整體空運貿易指數於2026年第三季升4.4點至41.7點，創自2023年第二季高峰後的最高水平。報告稱，升幅主要受出口或轉口的強勁增長所帶動，反映香港空運業務前景持續改善。

因應中東局勢及霍爾木茲海峽事件的發展所帶來的不穩定因素，三分之二（67%）的空運用家預期未來下半年整體空運價格有上升壓力。亦有43%的受訪者指出，目前受到燃油及保險成本增加的影響。

為應對燃油價格上升，半數空運用家會選擇與顧客共同承擔額外成本，而三成會將上升的成本全數轉嫁予顧客；這意味著日常生活中消費品的價格及其運費上可能受影響上漲。而對於燃油價格前景，44%空運用家預期燃油價格走勢難以預測，反映業界對營運成本前景持續存在不確定性；僅2%相信燃油價格回落至衝突前水平。

今年六月，香港國際機場貨運量錄得43.6萬公噸，較去年同期增長6.8%。（資料圖片）

雖中東局勢不穩，燃油價格波動，今年六月，香港國際機場貨運量仍錄得43.6萬公噸，較去年同期增長6.8%。運輸及物流局局長陳美寶於5月20日在立法會答覆亦稱，截至今年四月，香港國際機場貨運量達163萬公噸，按年錄得3.7%增長，而貨運航班升降量比起去年同期亦增加3.2%，即增加約25,000架次。

更多《研數所》文章：資訊社會│資訊及通訊科技業GDP貢獻率5.9% 流動支付普及率逾七成

統計處於6月30日發佈《香港-資訊社會》，列載資訊及通訊科技發展的相關統計數據。數據顯示，在2024年，從事資訊及通訊科技業的人數佔總就業人數的3.2%，產業的增加價值佔本地GDP的5.9%。2025年，有96.4%的10歲以上市民曾使用過互聯網，流動支付亦進一步普及，曾使用過的人數已逾七成（72.8%）。



註：資訊及通訊科技業 涵蓋從事製造與經銷資訊及通訊科技貨品（如通訊設備及電腦，以及其組件及零件），以及提供資訊及通訊科 技服務（如電訊網絡營運及互聯網接達服務） 的行業群組。



在2024年，從事資訊及通訊科技業（ICT產業）的公司約有17,000間，從業人數約為119,400人，佔香港總就業人數的3.2%，較十年前（2014年）的129,535人，3.5%稍稍下跌。

2024年ICT產業的增加價值（收益扣除成本的淨生產值）為1,830億元，較2023年上升9.0%；佔以本地生產總值的5.9%，2014至2024年在5.7%至6.4%之間徘徊。這一比例低於台灣、日本、南韓、美國等經濟體，略高於歐盟（註：各經濟體統計方法或有所不同）。

在2025年，資訊及通訊科技貨品的進口及整體出口額較2024年均有明顯上升，進口增21.5%，出口增19.4%。其中，幾個與越南的進出口往來的數字變化顯著：由越南進口的通訊設備進總額較去年翻超4倍、電腦及周邊設備總額翻一倍；向越南出口的電子組件總額上升64.6%。

就資訊及通訊科技使用情況而言，在2025年，曾使用流動支付（註：指使用智能手機或平板電腦等流動設備進行付款）人數佔15歲或以上人口比例逾七成（72.8%），近年該比例穩步升高，可見本港流動支付的普及率提升。

此外，有71.6%使用互聯網的公司曾透過互聯網獲取政府機構的資訊，而這一數字在2023年僅為33.3%。