人工中位數2026│月薪呢個數高過一半打工仔！最新各行業職級人工

【港人月薪2026／薪酬待遇2026／統計處／最新數據／人工中位數2026 / 2026年7月最新公布】統計處公布最新就業人士月入數據，你的薪金到底是否合乎行情呢？數據顯示，2026年3月至5月港人就業收入中位數為23,400元，按年上升1,100元。至於不同行業、職級最新的工資中位數又是多少，即比較數據看看你人工有否「underpaid」！



統計處2026年7月公布最新季度薪酬數據，2026年3月至5月，本港市民每月就業收入中位數（不包括外籍家庭傭工，下同）為23,400元，若每月薪金多於這水平，便已比全港一半打工仔高。當中男性就業每月就業收入中位數25,000元，女性為20,700元，兩者相差4,300元。

月入中位數最高的行業類別前3名分別是「金融及保險」（40,100元）、「公共行政、社會及個人服務」（28,000元）、「進出口貿易及批發」（26,000元）。

月入中位數最高的行業類別前3名分別是「金融及保險」（40,100元）、「公共行政、社會及個人服務」（28,000元）、「進出口貿易及批發」（26,000元）。（資料圖片）

不同職級之中，經理級就業人士月入中位數最高，均達到50,000元。其次是專業人員，月入中位數為47,000元。

至於比較不同年齡組別，35至44歲打工仔最新月入中位數達29,600元最高，按年上升1,400元或4.96%。

更多《研數所》文章：傳MPF供款入息上限增至4萬元 計算機即計打工仔每月供款增加幾多

早前有消息指，積金局計劃調整強積金（MPF）供款每月入息上下限，當中建議入息下限由現時7,100元上調至10,500元，亦即是僱員月入達10,500元才需要供款；供款入息上限則可能由3萬元提升至4萬元，即月入超過3萬元的僱員，將來供款或會增加，以月入4萬元為例，現時每月供款為1,500元，未來或增至2,000元。



到底新制會如何影響打工仔每月到手人工呢？「01研數所」特設強積金供款比較計算機，按照MPF供款上下限的調整建議，幫你估算強積金每月供款以及實際每月收到薪酬的變化。



計算機僅按市場傳聞中的調整建議推算供款變化，實際調整幅度，以至是否調整尚待當局公布。



建議打工仔MPF供款入息下限由7,100元增至10,500元 入息上限擬由3萬元增至4萬元

對一般月薪僱員而言，現時每月強積金供款的入息上下限分別為7,100元及30,000元。若僱員每月入息低於7,100元，現時毋須供款；若月入介乎7,100元至30,000元，則需按入息供款5%，每月供款上限為1,500元。

若強積金供款入息上下限調整建議獲得通過，月入低於10,500元的僱員將毋須供款。至於月入介乎10,500元至40,000元，則需按入息供款5%，即每月供款上限由1,500元增至2,000元。

消息指，積金局計劃調整強積金（MPF）供款入息上下限，當中建議每月入息下限由現時7,100元上調至10,500元，供款每月入息上限則可能由3萬元提升至4萬元。（資料圖片）

消息指，積金局早前稱相關調整已進入公眾諮詢最後階段，將繼續整理意見，預計7月會向政府提交報告，若獲得通過，預料最快明年生效。