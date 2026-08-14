汽車貸款2026│Tesla車主低息貸款　免抵押免手續費兼送升級配置

不少人買車時都會申請汽車貸款，為自己保持財務彈性，不用一下子支付大筆資金。當中由銀行提供的私人貸款方案因利率透明，還款期更靈活，加上毋須抵押汽車和不設車款限制，因而較受歡迎，部份銀行更推出電動車專屬優惠，令供車更划算。本文比較本港部份銀行車貸產品的利息及優惠，以助各位準車主選出最適合的車貸方案。



富融銀行Tesla車主專屬貸款優惠：免抵押＋ 長達84個月靈活還款期＋ 三重禮遇

富融銀行Fusion Bank為Tesla準車主提供專屬貸款優惠，免抵押免留牌簿，貸款額高達HK$100萬，還款期長達84個月，月供低至HK$4,969¹兼豁免手續費，不需擔憂額外支出，更提供免首期方案，方便準買家靈活規劃購車預算。富融銀行Tesla車貸申請過程極速流𣈱，全程線上批核，最快1分鐘²可獲初步批核額度，貸款獲批後現金即時到戶。按此了解更多

現時成功申請更有三重專屬禮遇³，包括免費汽車隔熱玻璃貼連安裝，若選購Tesla指定車型⁴更額外可享免費選配所有車身顏色，以及免費訂閱一年Premium Connectivity，升級配置助你輕鬆啟程。

1. 每月供款金額HK$4,969是依據繳付30%「首期」後，貸款金額港幣350,000，貸款期限84個月，月平息0.2290%計算，實際年利率5.25%。每月供款金額及實際年利率只適用於指定貸款金額及期限，僅供參考。實際年利率是一個參考利率，以年化利率展示出包括銀行產品的基本利率及其他費用與收費。最終審批結果及利率可能會根據客戶的實際情況而有所不同，請以富融銀行發出之貸款確認書上所列明的資料為準。

2. 實際貸款申請批核時間可能會因個別申請的實際情況而有所不同。

3. 有關專屬禮遇的詳情及安排，請聯絡Tesla查詢。如有任何爭議，Tesla保留最終決定權。

4. 指定車型包括Model 3 Premium 後輪驅動、Model Y Premium 後輪驅動、Model Y Premium 長續航後輪驅動或 Model Y L Premium 全輪驅動。

*受條款及細則約束

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貸款買車：供車上會 vs 銀行貸款

市面上的汽車貸款方案主要可分為「供車上會」和「銀行汽車貸款」兩大類別。當中「供車上會」是有抵押貸款，汽車牌簿需交予車會或財務機構保管，直至還清借款才可取回。由於汽車會用作抵押品，車款選擇上亦有所限制。

「銀行汽車貸款」則不要求抵押，車主可自己持有牌簿，賣車或轉讓更為方便，對於車齡或車款亦通常不設限制。此外，銀行車貸利息安排更透明，方便掌握各期還款額，若選擇先付首期，更可降低每月還款額。

不少人買車時都會申請汽車貸款，為自己保持財務彈性，不用一下子支付大筆資金。（資料圖片）

銀行車貸產品怎選擇？

銀行貸款一般會先按借款金額和還款期設定參考利率，再以借款人的信貸紀錄、收入水平等制定個人化利率，所以最終利率或與參考利率有所不同。若資金情況許可，車主亦可選擇繳付首期，以節省利息開支。

比較貸款利率時，最好留意「實際年利率」，因這是將貸款利息和各種費用加總並轉化而成的參考年利率，方便比較不同貸款產品的借貸成本。由實際年利率推算出的「總利息支出」和「每月還款額」能夠直觀比較利息成本和每月還款負擔，亦建議多加比較。

Tesla等電動車品牌專屬貸款優惠

近年電動車在本港市場愈來愈受歡迎，不少銀行都有推出相關貸款產品，針對部份熱門電動車品牌更有特別推廣活動，例如Fusion Bank富融銀行就為Tesla車主提供專屬低息免抵押貸款服務，成功申請再送汽車配件三重專屬優惠，包括免費隔熱玻璃貼連安裝、指定車型選配車身顏色及免費訂閱一年Premium Connectivity。