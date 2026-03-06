定期存款比較2026│銀行3個月／6個月港元定存　年利率高達3厘！

【短期定存 / 高息定期存款 / 利率比較】環球股市波動，避險情緒升溫，不少人開始將資金投向保本穩定的定期存款，其中又以短期定存較受歡迎，因為更具彈性。現時各大銀行均有提供中短期定期存款，到底怎樣選擇才可享有更多高息優惠？本文整合全港逾20間銀行，3個月及6個月港元定存年利率，方便讀者找出最適合自己的定存方案。
註：文中數據更新至2026年3月6日早上。部份銀行會按存款金額提供不同年利率，表格中的年利率為所列「起存金額」的對應年利率。

香港哪間銀行定存利息高？

2026最新港元定存年利率、起存金額：3個月/6個月

銀行港元存款利率比較(3/6個月)

銀行

3個月

6個月

起存金額

富邦銀行

0.27%

0.27%

1萬元

工銀亞洲

2.35%（98天）

2.25%（188天）

5萬元

滙豐銀行

2.2%

2%

1萬元

中國銀行

2.1%

1.9%

1萬元

恒生銀行

2.2%

1.9%

1萬元

渣打銀行

2.1%

1.95%

1萬元

南洋商業銀行

2.2%

2.3%

10萬元

上海商業銀行

2.28%

2.33%

1,000元

星展銀行

2.15%

2%

5萬元

東亞銀行

2.1%

2.1%

1萬元

交通銀行

2.1%

2.25%

2萬元

大眾銀行

2.1%

2.05%

10萬元內

招商永隆銀行

1.95%

2.1%

1萬元

中國建設銀行

2.3%

/

100萬元

創興銀行

2.2%

1.6%

5,000元

2026虛擬銀行港元定存年利率、起存金額：3個月/6個月

PAObank

3%

2.9%

100元

天星銀行

2.2%

2.5%

1,000元

WeLab Bank

2.5%

2.55%

10元

富融銀行

2.5%

2.6%

-

Mox Bank

2.2%

2.25%

1元

螞蟻銀行

1.8%

2.2%

1元

Livi Bank

1.1%

1.3%

500元

