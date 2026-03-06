定期存款比較2026│銀行3個月／6個月港元定存 年利率高達3厘！
撰文：數因斯坦
【短期定存 / 高息定期存款 / 利率比較】環球股市波動，避險情緒升溫，不少人開始將資金投向保本穩定的定期存款，其中又以短期定存較受歡迎，因為更具彈性。現時各大銀行均有提供中短期定期存款，到底怎樣選擇才可享有更多高息優惠？本文整合全港逾20間銀行，3個月及6個月港元定存年利率，方便讀者找出最適合自己的定存方案。
註：文中數據更新至2026年3月6日早上。部份銀行會按存款金額提供不同年利率，表格中的年利率為所列「起存金額」的對應年利率。
香港哪間銀行定存利息高？
2026最新港元定存年利率、起存金額：3個月/6個月
銀行
3個月
6個月
起存金額
0.27%
0.27%
1萬元
2.35%（98天）
2.25%（188天）
5萬元
2.2%
2%
1萬元
2.1%
1.9%
1萬元
2.2%
1.9%
1萬元
2.1%
1.95%
1萬元
2.2%
2.3%
10萬元
2.28%
2.33%
1,000元
2.15%
2%
5萬元
銀行
3個月
6個月
起存金額
2.1%
2.1%
1萬元
2.1%
2.25%
2萬元
2.1%
2.05%
10萬元內
1.95%
2.1%
1萬元
2.3%
/
100萬元
2.2%
1.6%
5,000元
2026虛擬銀行港元定存年利率、起存金額：3個月/6個月
銀行
3個月
6個月
起存金額
3%
2.9%
100元
2.2%
2.5%
1,000元
2.5%
2.55%
10元
2.5%
2.6%
-
2.2%
2.25%
1元
1.8%
2.2%
1元
1.1%
1.3%
500元