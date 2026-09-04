1個月港元定期存款利率高達16厘！賺息高逾千元│比較利息優惠條件

【16厘港元定存利率2026年9月 / 1個月定存 / 定存高息優惠】想開立定期存款賺取利息，但又不想將資金長時間鎖起，不妨留意銀行短期定存優惠，近期更有虛擬銀行推出1個月特高息16厘迎新定存優惠，存入10萬港元定期存款，首月最高可賺1,315元利息。本文整合全港逾20間傳統銀行及虛擬銀行1個月港元定存年利率、優惠及開立要求，方便讀者找出最適合自己的定存方案。

註：文中資料更新至2026年9月3日，一切資訊以銀行公布為準。



銀行不時推出高息短期定存優惠吸納資金，包括迎新特高息定存、兌換貨幣優惠定存利率，不過亦有部份銀行會有起存門檻或要求客戶完成任務才可享有利息優惠，所以比較定存方案時宜多加留意。

想開立定期存款賺取利息，但又不想將資金長時間鎖起，不妨留意銀行短期定存優惠。（資料圖片）

1個月港元定期存款年利率比較2026年9月

1個月港元定期存款年利率比較2026年9月：虛擬銀行

港元定期存款計算器2026年9月：一鍵即計3/6/12個月利息

除了短期定存比較，「01研數所」亦特別製作「港元定期存款利率比較工具2026」，幫你比較不同存款金額，在不同銀行可享的定存利率，更可估算3個月、6個月、12個月定存的可獲利息，助你一鍵找出最適合自己的定存方案！