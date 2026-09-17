GTA遊戲世界超狂通脹　跑車升價百倍！現實中GTA 6卻是系列最平？

經典遊戲《俠盜獵車手》（Grand Theft Auto，GTA）即將於2026年11月19日推出最新一版《俠盜獵車手VI》（GTA 6），一眾玩家翹首以盼。GTA系列一向以模仿真實世界見稱，但原來遊戲除了復刻現實世界中的跑車、武器以至犯罪活動，就連通貨膨脹也十分「像真」，遊戲內有款超級跑車10年間升價逾倍，若是復刻版車型更可升價百倍！但現實中計及通脹，即將發售的GTA 6售價竟是同系列中最平！



經典遊戲《俠盜獵車手》（Grand Theft Auto，GTA）即將於11月19日推出最新一版「俠盜獵車手VI」（GTA 6）。（GTA網站圖片）

GTA系列對上一次推出遊戲已是2013年，當年除了推出單人版GTA 5，亦首度推出線上版GTA Online。與單人版類似，GTA線上版的重要元素是玩家可以做任務賺錢，再以遊戲內的貨幣購買升級座駕和裝備，包括許多以現實汽車品牌作為設計藍本的豪車和超級跑車。

GTA系列遊戲封面一覽



但當遊戲平台不斷加碼向玩家發放任務獎勵，卻又缺少了類似央行或宏觀調控的經濟參數設定，便會令故事所在的虛構城市洛聖都（Los Santos）出現惡性「通貨膨脹」。

遊戲網站Rockstar INTEL曾經統計GTA線上版中跑車及飛機截至2023年的加價情況，當中飛行電單車「佩嘉西暴君Mk II」（Pegassi Oppressor Mk II）由上線至當年，價格上升105%，十分誇張。另外多款超級跑車如「英奔堤德路克索」（Imponte Deluxo）、「絕緻格蘭特3600LX」（Declasse Granger 3600LX）、「絕緻超燃衝壓」（Declasse Scramjet），以至直升機「白金漢阿庫拉」（Buckingham Akula）等，價格都錄得至少一成升幅。

遊戲開發商Rockstar亦會不時推出貴價復刻版裝備吸引玩家課金。（AI輔助製圖）

除此之外，遊戲開發商Rockstar亦會不時推出貴價復刻版裝備吸引玩家課金，例如有遊戲迷曾指出，線上版內的跑車卡林王者（Karin Sultan）最初推出只售12,000個GTA幣，而後來推出的復刻版卡林王者RS經典版（Karin Sultan RS Classic）價格卻接近180萬個GTA幣，升價高約149倍。

裝備標價上升意味着玩家們要做更多任務才能負擔得起同一款裝備，需要在遊戲中花費更多時間。（GTA網站圖片）

雖然以上「通脹」情況只涉及遊戲中的GTA幣，不過標價上升也意味着玩家們要做更多任務才能負擔得起同一款裝備，需要在遊戲中花費更多時間，而這情形的確與現實世界不謀而合，不過遊戲官方亦不時推出跑車減價活動來回應玩家「通脹」的不滿。

至於現實中遊戲售價當然也經歷一輪又一輪加價，GTA系列主要作品中，2001年於美國推出的GTA 3只售49.99美元，而即將推出的GTA 6則售79.99美元，標價升幅達六成。不過，若按當地消費者物價指數（CPI）調整後價格比較，最新版原來是系列中最便宜，最貴反而是2001年推出的GTA 3：2001年的49.99美元折算至2026年現值約為94.28美元；而2013年《GTA 5》發售時的59.99美元經通脹折算後約為85.86美元，均高於《GTA 6》的79.99美元官方定價。