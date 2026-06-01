縮水式通脹│71款超市貨品量減價升　有夾心曲奇單位價格變相加63%

消費者不時會聽聞部份食品或日用品製造商以減量的方式降低成本，這種變相加價亦稱為「縮水式通脹」（Shrinkflation），到底近年本地超市貨品中，這類「量減價升」情況有多普遍？本文透過整理消委會「網上價格一覧通」公開數據，對比發現2023至2026年間，有71款超市貨品呈現「縮水式通脹」，即份量減少但每單位價格上升，當中以糖果零食及個人護理用品佔最多，更有個別夾心曲奇和筒裝薯片每單位價格上升超過50%，以下即看縮水式通脹貨品名單。



超市貨品「縮水式通脹」調查方法2026：

1. 對比2023年4月30日及2026年4月30日消委會所記錄各款貨品之份量（包括重量、容量等）數據，得出91款貨品份量減少。

2. 將該91款貨品於2023年4月及2026年4月各30天於各零售商的標價取平均數（例子：若貨品A於6間超市售出，會取30天乘以6間超市標價數據，即180個標價數據之平均數），須注意售價水平有可能受促銷活動等影響。下文簡稱標價平均數為「平均標價」。

3. 再將平均標價除以份量數，可得出每單位價格平均數，以下簡稱「每單位平均價格」。對比發現71款貨品份量減少，而同時每單位平均價格上升，亦即有「縮水式通脹」或「量減價升」情況，約佔整體1,609款貨品（註：僅包括在前後兩個統計時段均有價格紀錄之貨品）的4.4%

71款貨品縮水式通脹 零食餅乾、個人護理用品佔最多

該71款份量縮水但每單位平均價格上升的貨品中，「糖果/餅乾/小食」佔27款最多，其次是個人護理用品（14款）以及「粉麵/煮食用料/冷凍加工食品」（11款）。翻查資料顯示，有160款「糖果/餅乾/小食」在前後兩個統計時段均有價格紀錄，而「量減價升」的27款，即比例高達16.9%。至於個人護理用品和「粉麵/煮食用料/冷凍加工食品」則本身有較多款貨品，錄得「量減價升」之貨品或因此較多。

至於比較這些貨品的平均標價（即整份貨品在30天內於多間超市的標價平均數，而非每單位價格），可發現有44款整體平均標價上升，可理解為因份量減少而放大每單位價格加幅。24款平均標價下降，可理解為平均標價雖然下降，但因份量減少而令每單位價格錄得加幅。另有3款貨品平均標價不變，但因份量減少而變相加價。

有71款超市貨品呈現「縮水式通脹」，即份量減少但每單位價格上升。（資料圖片）

1. 44款份量縮水＋平均標價升：放大價格加幅

平均標價和每單位平均價格均上升的貨品中，奧利奧夾心曲奇重量由133克減至110.4克，每單位平均售價由0.09元升至0.14元，升幅63.3%最高。而品客薯片（香辣味、原味、酸忌廉洋蔥味）重量110克減至102克，不同口味每單位平均價格由0.17元升至最高0.26元，升幅介乎47.7%至53.1%不等。

2. 24款份量縮水＋平均標價跌：標價雖降但因減量而錄得每單位價格升幅

而平均標價下降，但每單位平均價格上升的貨品中，百勝廚新加坡叻沙拉麵平均標價雖由25.9元降至24.4元，但因重量減幅偏大（185克減至144克）而錄得較高的每單位平均價格加幅（21.2%）。家樂氏原味及香甜玉米片亦因類似情況而錄得約兩成的每單位平均價格加幅。

3. 3款份量縮水＋平均標價不變：因份量減少而變相加價

在平均標價不變但每單位價格上升的貨品之中，每單位價格升幅較大者包括多芬柔嫩潔膚塊重量由100克降至90克，每單位價格升11.1%；日清出前一丁即食麵麻油味重量由100克降至91克，每單位價格升9.9%；美贊臣安嬰兒Enfamil A+(無乳糖配方)由400克降至370克，每單位價格升8.1%。

消委會於2024年亦曾進行類似調查（計算方法與本文有所不同），當時發現有62款超市貨品有「縮水式通脹」情況。會方當時收到部份代理商或經銷商回應指，貨品容量或重量變動原因包括原材料價格上升、生產線調整、更改貨品配方等。

消委會教3招識別縮水式通脹

至於如何辨別「縮水式通脹」？消委會建議市民多加比較貨品每單位價格，尤其是對於一些經常購買的食品或日用品。另外可細心查看貨品外觀，若包裝設計或形狀改變、印有「新配方」或「升級」等字眼，或意味着貨品的容量或重量出現了變化。此外也利用消委會「網上價格一覧通」，查閱各款貨品的貨品的零售價、每單位價格以及相關優惠。