外幣定期存款利率2026│美元活期額外利率達5.08厘！銀行優惠比較

【定期存款 / 利率 / 2026年9月美元定存 / 美元 / 外幣 / 定期存款利率 / 減息 / 優惠利率】外幣定期存款年利率，一般都比港元定存高，但匯率有時比較浮動。而各類外幣中，美元因與港元掛鈎，匯率較穩定，風險亦較低，獲不少投資者視為收息之選。本文整合各大銀行低門檻美元定期存款（包括3個月、6個、12個月存款期）年利率及優惠詳情，兼幫你計利息有幾多！



中信銀行(國際)活期額外年利率高達5.08%兼有機會贏澳洲來回機票

現時市面上除了傳統銀行定期存款，部份銀行亦推出遞進式活期存款，讓客戶存款享有高息之餘，亦可隨時提款，方便調動資金。中信銀行(國際)近期就提供高達5.08%的額外活期年利率，適合「高息一族」需要，更有港元、美元及人民幣3種貨幣選擇，同時登記可同步賺取多幣種活期利息。

限時驚喜！高息存款兼賺抽獎機會 有機會贏取悉尼/墨爾本雙人來回機票

除了極具吸引力的額外活期年利率之外，「MOTION 動感存款」更帶來限時抽獎獎賞！由即日起至2026年9月30日，成功登記「MOTION 動感存款」並存入合資格存款，除了享受高達3.88%港元額外活期年利率及高達5.08%美元額外活期年利率，更可自動獲取抽獎機會，贏取悉尼或墨爾本雙人來回機票！#每存入港元10,000、美元2,000或人民幣10,000合資格存款，即可獲得一次抽獎機會。存得愈多、愈早存入，抽獎次數累積愈多，讓你同步享受高息回報與飛往澳洲圓夢的機會！

中信銀行(國際)近期就提供高達5.08%的額外活期年利率。（中信銀行(國際)網站截圖）

由即日起至2026年9月30日，透過該行inMotion動感銀行，登記「MOTION 動感存款」並存入合資格存款，維持至以下指定日期，即可享遞進額外年利率，其中港元存款額外年利率高達3.88%、美元高達5.08%、人民幣高達1.88%。

「MOTION 動感存款」另一優勝之處是靈活彈性，登記後仍可繼續存入更多合資格存款，方便客戶按個人理財節奏賺取更豐厚利息。所存入資金不會被鎖定，可隨時提取而不會有任何罰款或手續費，輕鬆增長財富亦確保資金可靈活運用。港元存款門檻只需10,000元，對年輕理財一族非常友善。

立即了解詳情！

優惠受條款及細則約束。外幣兌換涉及風險。

1. 登記期內的合資格存款為存放於登記戶口的日終新資金金額。登記期完結時的合資格存款金額將會固定為可享額外年利率優惠之最高金額。如果從登記戶口內提取資金，可享額外年利率的合資格存款將有可能減少。

2. 新資金是指當天日終存款結餘總額*減去上月最後一個銀行營業日之存款結餘總額的淨增長，扣減同一曆月內已享用新資金定期存款優惠之本金總額。(*如當天為非銀行營業日，參考日則會是上一個銀行營業日)

3. 美元合資格存款（入場門檻僅 2,000美元，最高合資格存款金額為美元2,600,000），而人民幣合資格存款（入場門檻僅10,000人民幣，最高合資格存款金額為人民幣20,000,000）, 港元合資格存款（入場門檻僅10,000元, 最高合資格存款金額上限為2,000萬元）

#MOTION 動感存款最高合資格存款金額分別為港元20,000,000，美元2,600,000，人民幣20,000,000。

（以下比較資料更新至2026年9月11日，圖表中僅列出3個月、6個月、12個月存款期，估算利息按每1萬美元計，不包括其他存款期、須符合額外要求才可享有的利率。除個別註明外，圖表中利率均按存款額1萬美元新資金計）



美元12個月定期存款利率2026年9月

美元6個月定期存款利率2026年9月

美元3個月定期存款利率2026年9月

值得注意的是，雖然港元與美元掛鈎，但兩者匯率仍會有一定浮動空間，而且兌換外幣或涉及差價、手續費等，亦會影響實際回報。

