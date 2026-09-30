2026大額定期存款及收益產品比較│港元收益產品淨收益率達3.65%！

【定存 / 定期存款利率 / 優惠利率 / 2026年9月最新定存利率 / 百萬定存】環球市況波動，不少人會選擇開立定期存款收息兼避險。銀行為了吸納資金，會為大額存款提供額外年利率，其中以12個月100萬港元存款為例，現時年利率高達3.3厘，一年利息多達33,000港元！到底哪間銀行定期存款最高息呢？本文整合全港20多間銀行最新2026年9月定期存款年利率，兼幫你計算利息有多少。（除特別注明外，文中資料更新至2026年9月23日）



一般銀行定期存款回報相對有限，而高息定存則通常設有本金上限、新資金開立等要求，到底怎樣才能輕鬆利用閒置資金創造更豐厚回報？

Endowus智安投「固息寶」淨收益率高達4.72% p.a.*

管理超過1,000億港元的財富管理平台Endowus智安投推出「固息寶」，透過與本港領先銀行合作，讓個人客戶也可享有企業客戶專屬的優化利率，並在當中篩選最高收益率，讓投資者無需花時間逐家比較，也可享高達4.72% p.a.淨收益率*，特別適合尋求穩定回報的保值型投資者。（註：*固息寶並非投資產品、集體投資計劃或定期存款產品。不受存款保障計劃保障。）按此了解更多

港元/美元多貨幣選項 新增9個月/12個月靈活期限選擇

Endowus固息寶不設本金上限，並提供港元及美元多幣種選項，兌換貨幣輕鬆簡易，兼可享由合作銀行提供的批發價優惠匯率，亦不設手續費或佣金；而且提供1個月、2個月、3個月、6個月、9個月或12個月多種靈活期限選擇，到期後可輕鬆轉化資金用於Endowus平台上其他投資服務，讓客戶可根據個人理財節奏，在考慮投資選擇的同時，也可利用閒置現金賺取優厚固定收益。按此了解更多

註：*固息寶並非投資產品、集體投資計劃或定期存款產品。不受存款保障計劃保障。

2026銀行大額定期存款哪間利息最高？

（註：文中僅比較100萬港元新資金及現有資金定存方案之年利率，按3個月、6個月、12個月存款期劃分。為方便比較，文中年利率資料不包括有額外開戶、任務要求的定存方案，亦不包括遞增利率優惠。）

100萬港元12個月定期存款利率2026年9月

100萬港元6個月定期存款利率2026年9月

100萬港元3個月定期存款利率2026年9月