AI職位需求回升！去年錄2.1萬個空缺增50%　附各行業AI職位空缺率

羅兵咸永道發布《2026年全球人工智能就業晴雨表》香港地區報告，本港人工智能（AI）職位需求回升，2025年AI職位空缺數目按年增加50%至約2.1萬個，佔整體職位空缺比例由3.6%升至4.7%。本地AI就業職位仍以應用型職位為主，去年新增約6,900個職位，按年倍增，而開發人員職位按年增幅僅1.3%。不同行業比較，情況又是如何？以下即看詳細數據。



2025年本港就業市場錄約2.1萬個AI職位空缺

是次報告透過分析2025年全球六大洲、超過10億份招聘廣告數據，旨在了解AI如何改變工作、技能、薪酬及生產力。結果顯示，2025年本港就業市場錄得約2.1萬個AI職位空缺，較2024年增加約7,000個。報告指，雖然AI職位空缺數目仍未重返2023年高位，但市場對AI相關人才及技能需求已顯著回升。

報告指，本港人工智能（AI）職位需求回升，2025年AI職位空缺數目按年增加50%至約2.1萬個，佔整體職位空缺比例由3.6%升至4.7%。（AI生成圖片）

比較不同行業，報告指，科技、媒體及通訊（TMT）行業繼續在AI職位空缺方面領先，反映業界持續推進數碼轉型；2025年該行業的職位空缺中，AI相關職位佔比超過12%。而專業服務行業則錄得最顯著增長，AI職缺佔比按年上升2.1個百分點。

本港AI相關就業職位仍以AI應用型職位為主

報告指出，本港AI相關就業職位仍以AI應用型職位為主，2025年新增約6,900個，按年倍增。相比之下，AI開發人員職位僅增加87個或1.3%，反映本港現時更著重AI技術的應用及整合，而非核心技術研發。

調查亦顯示，AI應用程度（亦可理解為受AI影響程度）較高的企業，能夠提供更多整體職位空缺。報告以AI應用程度高低將企業分為四個組別，並推算出本港AI應用程度最高的25%企業，於2025年貢獻約26.3萬個職位空缺，佔比超過五成。

更多《研數所》文章：研究指企業用AI反聘更多人 懂AI薪酬平均多62%│附各行業薪酬溢價

不少人擔憂會被AI人工智能「搶飯碗」，但羅兵咸永道近期發表研究指出，能夠善用AI的公司除了生產力顯著提高外，員工人數增長和和薪酬升幅亦遠超一般企業。具備AI技能的人才，薪酬平均可較其他人高出62%，當中「薪酬溢價」最明顯的行業包括消費市場、科技、媒體及通訊等。研究亦列出10個因AI而變得「普及化」的專業職位，令非專家亦能更易勝任，另有10個因AI而變得更「專業化」的職位，即看你份工有無上榜！



羅兵咸永道《2026年人工智能就業晴雨表》報告透過分析全球27個國家及地區超過十億則招聘廣告，發現最能善用AI的25%公司，2018至2025年平均生產力增長達34%，而最未能善用AI的25%公司，同期生產力增長平均僅為24%。

企業能駕馭AI 員工人數增長更快

兩類企業的員工人數增長及薪酬升幅亦呈現同樣趨勢，能夠善用AI的企業，7年間員工增長平均達52%，未能善用AI的公司僅得36%。薪酬增幅方面，前者員工同期平均升幅達24%，後者僅為17%。

擁有人工智能技能的員工 平均薪酬溢價達62%

報告指，隨著企業不斷借助人工智能提升生產力，擁有人工智能技能的員工，平均薪酬溢價持續攀升，今年達到62%，高於去年的57%。比較不同行業，消費市場平均薪酬溢價達到118%最高，其次是科技、媒體及通訊（84%），以及能源、公用事業及資源（84%）等。

研究發現，在人工智能影響下，勞動力市場正同時向「專業化」及「普及化」兩個方向發展，其中「專業化」職位正由人工智能放大專家效能，因此更著重以人為本的技能。而「普及化」職位則因為人工智能而令非專家亦能更易勝任此類職位。

分析顯示，「專業化」職位的職位空缺增長為「普及化」職位的兩倍，而薪酬增長速度亦高出42%。